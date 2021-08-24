Из Афганистана эвакуировали еще 41 украинца, включая 27 детей (фото)

В Кабуле остаются около 50 украинцев, которые хотят вернуться домой. МИД ищет возможность для их вывоза.

Поздно вечером 23 августа в аєропорту "Борисполь" приземлился самолет, выполнявший третий эвакуационный рейс из Кабула. На его борту находились 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе 27 их детей. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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Людей вывезли на самолете афганской авиакомпании Kam Air.

По словам Енина, этот рейс стал последним, который вылетел из Кабула перед закрытием аэропорта на неопределенное время.

Сейчас в Кабуле остаются еще около 50 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину. МИД ищет способ их эвакуации. Среди возможных вариантов:

направление военного самолета;

гражданский чартер из одного из смежных с Афганистаном государств;

эвакуационные рейсы, организованные другими странами;

сухопутные варианты.

Напомним, 22 августа в "Борисполе" приземлился военный Ил-76МД, который вывез из Кабула 31 украинца, среди которых были 12 украинцев с военной базы.

"Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов", — заверял секретарь СНБО Алексей Данилов.