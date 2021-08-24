Из Афганистана эвакуировали еще 41 украинца, включая 27 детей (фото)
В Кабуле остаются около 50 украинцев, которые хотят вернуться домой. МИД ищет возможность для их вывоза.
Поздно вечером 23 августа в аєропорту "Борисполь" приземлился самолет, выполнявший третий эвакуационный рейс из Кабула. На его борту находились 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе 27 их детей. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Людей вывезли на самолете афганской авиакомпании Kam Air.
По словам Енина, этот рейс стал последним, который вылетел из Кабула перед закрытием аэропорта на неопределенное время.
Сейчас в Кабуле остаются еще около 50 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину. МИД ищет способ их эвакуации. Среди возможных вариантов:
- направление военного самолета;
- гражданский чартер из одного из смежных с Афганистаном государств;
- эвакуационные рейсы, организованные другими странами;
- сухопутные варианты.
Напомним, 22 августа в "Борисполе" приземлился военный Ил-76МД, который вывез из Кабула 31 украинца, среди которых были 12 украинцев с военной базы.
"Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов", — заверял секретарь СНБО Алексей Данилов.