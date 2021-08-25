В том числе украинцев. Путин поручил Шойгу организовать эвакуацию из Афганистана

Российский президент дал поручение вывезти из Афганистана 500 граждан РФ, Украины, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Российское Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 человек: российских граждан, а также граждан из Украины и стран ОДКБ (Беларусь, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), сообщает в среду, 25 августа ТАСС.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"25 августа министром обороны РФ Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 500 граждан РФ, Украины, стран-членов ОДКБ", – говорится в сообщении.

Для выполнения этой задачи была создана группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которые находятся на аэродроме в Ульяновске.

"На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, а также запасы питьевой воды, питания и одеял", — добавили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, вечером 23 августа из Афганистана были эвакуированы еще 41 украинца, включая 27 детей.

Днем ранее в аэропорту "Борисполь" приземлился военный Ил-76МД, который вывез из Кабула 31 украинца.

Ранее в СНБО заявили, что будут забирать украинцев из Афганистана, сколько бы для этого не потребовалось авиарейсов.