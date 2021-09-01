"Ми в небезпечній ситуації": українці афганського походження просять про евакуацію з Кабула (відео)

Громадяни України, які не змогли покинути Афганістан, заявляють, що не змогли потрапити в аеропорт, коли велася евакуація, і просять допомоги в української влади.

Частина українських громадян, які не встигли покинути Афганістан після захоплення влади талібами, записали на відео біля аеропорту в Кабулі звернення, адресоване Володимиру Зеленському, в якому вони просять президента допомогти їм виїхати з країни. Про це повідомляє "Заборона".

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Близько 30 осіб з українськими паспортами в руках повідомили про те, що вони вже кілька днів безуспішно намагаються покинути країну.

Оскільки питанням евакуації українських громадян займаються посольства в Таджикистані й Пакистані, біженці неодноразово надсилали туди свої документи. Їм повідомляли, що документи прийняті, але на цьому зворотний зв'язок з посольством припинявся. Іноді їм вдавалося телефонувати на гарячу лінію МЗС, але в підсумку це ні до чого не привело.

"Ми перебуваємо в Кабулі в дуже небезпечній ситуації. Люди не могли потрапити в аеропорт (для евакуації), тому що розташовані в різних районах. Коли в четвер була остання евакуація, було багато попереджень про вибух в аеропорту, і нам дали 30 хвилин (щоб потрапити в літак), а там було близько 20 тисяч осіб", — сказав у зверненні Сафі Замарі.

Замарі також розповів, що добирався до Кабула через блок-пости талібів, що розташовані кожні 150 км, в іншому одязі, щоб його не затримали і не вбили.

"Вони (таліби) думають, що ми іноземні шпигуни", — говорить Замарі.

У числі біженців був і Мухамед Фарід — батько двох дітей, уродженець Київської області (батько — афганець, мати — українка), який нещодавно одружився з дівчиною з Афганістану. Сім'я Фаріда очікувала рейс з аеропорту в Кабулі, але біля Північних воріт американські військові дали команду негайно відійти і застосували сльозогінний газ. Газ потрапив його п'ятимісячній дочці в очі, що призвело до опіків на обличчі. Тепер дитині потрібна операція. "Я зробив усі документи, але тепер мені небезпечно їхати туди (в аеропорт). Я іноземець, і мене можуть убити", — говорить Фарід

28 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона евакуювала з Афганістану всіх охочих, але також зазначив, що, безумовно, залишилися люди, які не змогли виїхати. "У нас 24 години на добу працює гаряча лінія, ми на зв'язку. Я хочу вас запевнити в тому, що жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, або який ризикує своїм життям, ми не залишимо", — заявив Єрмак

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов запевнив журналістів у тому, що для евакуації своїх громадян Україна спрямовуватиме стільки рейсів, скільки буде потрібно. За словами Данилова, ситуація перебуває під особистим контролем президента

У цей же день літак Збройних сил України доставив із Кабула в аеропорт "Бориспіль" 400 осіб. Це був четвертий літак, який вивіз людей з Кабула.