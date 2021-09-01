"Списки постійно оновлюються": в Афганістані все ще залишаються громадяни України

У посольстві повідомили, що на початку серпня в Афганістані перебувало понад 2 тисячі українців. На сьогодні ще сотні наших громадян бажають залишити країну.

У захопленому членами руху "Талібан" Афганістані все ще залишаються громадяни України. Про це стало відомо під час спілкування журналіста Фокуса з пресслужбою посольства України в Республіці Таджикистан, яке за сумісництвом виконує функції посольства в Ісламській Республіці Афганістан.

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Так, у диппредставництві повідомили, що станом на 1 серпня 2021 року на тимчасовому обліку в Міністерстві внутрішніх справ Афганістану перебувало понад 2 тисячі українських громадян.

"Також, за нашою інформацією, в Афганістані перебувало понад 100 українців, які працювали в міжнародних організаціях за контрактом", — розповіли в посольстві Фокусу.

На запитання ж, скільки громадян України станом на сьогодні залишаються в захопленій талібами країні в диппредставництві відзначили, що цю інформацію варто отримати в Міністерстві закордонних справ, оскільки всі останні дані передаються туди.

"Усі громадяни враховані, маємо з ними зв'язок. Списки постійно оновлюються і передаються в МЗС. Розпорядником цієї інформації є МЗС", — підкреслили у відомстві.

Фокус також відправив запит в МЗС, щоб дізнатися кількість українців, які залишаються в захопленому талібами Афганістані. Ми опублікуємо відповідь відомства, як тільки її отримаємо.

Зазначимо, 31 серпня видання "Заборона" опублікувало відео, на якому близько 30 осіб з українськими паспортами в руках звернулися до президента України з проханням допомогти їм покинути Афганістан. Чоловіки стверджували, що неодноразово відправляли свої документи в посольства і телефонували на гарячу лінію МЗС, проте це не дало бажаних результатів.

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1 серпня керівник українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що ще близько 200 українців просять евакуації з країни.

Нагадаємо, 28 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що з Афганістану вивезли охочих залишити країну українців. Втім, зазначив він, там точно залишилися ті, хто не зміг виїхати з країни, і підкреслив, що гаряча лінія МЗС працює цілодобово.

17 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна буде відправляти для евакуації з Афганістану стільки літаків, скільки знадобиться.