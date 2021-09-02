Статистика коронавируса на 2 сентября: 2 477 новых случаев и 787 госпитализаций
За минувшие сутки выросло число новых случаев COVID-19, хотя госпитализаций и стало меньше. По заболеваемости лидирует Киев.
В Украине за вчерашний день было зафиксировано 2 477 новых случаев коронавируса, в числе инфицированных — 179 детей и 35 медработников. Такие данные в четверг, 2 сентября, приводит Минздрав.
За минувшие сутки, 31 августа:
- госпитализированы 787 человек;
- умерли — 44 человека;
- выздоровели — 889 человек;
- протестировали — 53 715 человек: из которых методом ПЦР — 23 522, ИФА — 7 954, экспресс-тестами — 22 239.
За все время пандемии:
- заболели — 2 290 848 человек;
- выздоровели — 2 209 754 человека;
- умерли 52 877 человек;
- сделано тестов — 12 031 985.
За 31 августа больше всего подтвержденных случаев выявлено:
- Киев — 309;
- Харьковская область — 224;
- Львовская область — 183;
- Черновицкая область — 148;
- Одесская область — 139.
Статистика госпитализаций за последний дни:
- 22 августа – 425;
- 23 августа – 410;
- 24 августа – 682;
- 25 августа – 464;
- 26 августа – 868;
- 27 августа – 708;
- 28 августа – 772;
- 29 августа – 583;
- 30 августа – 470;
- 31 августа – 874;
- 1 сентября —787.
Вакцинированы от коронавируса за прошедшие сутки 119 022 человека, из которых первую дозу получили 38 353 человека, а вторую — 80 669 человек. На протяжении дня работали 906 мобильных бригад, 2 827 пунктов вакцинации и 330 центров вакцинации.
Всего с начала кампании вакцинировались 5 452 125 человек, из которых первую дозу получили 5 452 123 человека, а были полностью иммунизированы 3 906 070 человек.
До этого стало известно, что специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний предложили Всемирной организации здравоохранения обследовать работников этой цепочки из стран, которые в 2019 году отправляли продукты питания в Ухань.
Ранее сообщалось, что американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайского Уханя, где впервые обнаружили коронавирус.