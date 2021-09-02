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Статистика коронавируса на 2 сентября: 2 477 новых случаев и 787 госпитализаций

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коронавирус, статистика, врачи, палата
Фото: 24 канал

За минувшие сутки выросло число новых случаев COVID-19, хотя госпитализаций и стало меньше. По заболеваемости лидирует Киев.

В Украине за вчерашний день было зафиксировано 2 477 новых случаев коронавируса, в числе инфицированных — 179 детей и 35 медработников. Такие данные в четверг, 2 сентября, приводит Минздрав.

За минувшие сутки, 31 августа:

  • госпитализированы 787 человек;
  • умерли — 44 человека;
  • выздоровели — 889 человек;
  • протестировали — 53 715 человек: из которых методом ПЦР — 23 522, ИФА — 7 954, экспресс-тестами — 22 239.

За все время пандемии:

  • заболели — 2 290 848 человек;
  • выздоровели — 2 209 754 человека;
  • умерли 52 877 человек;
  • сделано тестов — 12 031 985.
коронавирус, статистика
Фото: Минздрав/Facebook

За 31 августа больше всего подтвержденных случаев выявлено:

  • Киев — 309;
  • Харьковская область — 224;
  • Львовская область — 183;
  • Черновицкая область — 148;
  • Одесская область — 139.

Статистика госпитализаций за последний дни:

  • 22 августа – 425;
  • 23 августа – 410;
  • 24 августа – 682;
  • 25 августа – 464;
  • 26 августа – 868;
  • 27 августа – 708;
  • 28 августа – 772;
  • 29 августа – 583;
  • 30 августа – 470;
  • 31 августа – 874;
  • 1 сентября —787.

Вакцинированы от коронавируса за прошедшие сутки 119 022 человека, из которых первую дозу получили 38 353 человека, а вторую — 80 669 человек. На протяжении дня работали 906 мобильных бригад, 2 827 пунктов вакцинации и 330 центров вакцинации.

коронавирус, статистика
Фото: Минздрав/Facebook

Всего с начала кампании вакцинировались 5 452 125 человек, из которых первую дозу получили 5 452 123 человека, а были полностью иммунизированы 3 906 070 человек.

До этого стало известно, что специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний предложили Всемирной организации здравоохранения обследовать работников этой цепочки из стран, которые в 2019 году отправляли продукты питания в Ухань.

Ранее сообщалось, что американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайского Уханя, где впервые обнаружили коронавирус.