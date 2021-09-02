Статистика коронавируса на 2 сентября: 2 477 новых случаев и 787 госпитализаций

За минувшие сутки выросло число новых случаев COVID-19, хотя госпитализаций и стало меньше. По заболеваемости лидирует Киев.

В Украине за вчерашний день было зафиксировано 2 477 новых случаев коронавируса, в числе инфицированных — 179 детей и 35 медработников. Такие данные в четверг, 2 сентября, приводит Минздрав.

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За минувшие сутки, 31 августа:

госпитализированы 787 человек;

умерли — 44 человека;

выздоровели — 889 человек;

протестировали — 53 715 человек: из которых методом ПЦР — 23 522, ИФА — 7 954, экспресс-тестами — 22 239.

За все время пандемии:

заболели — 2 290 848 человек;

выздоровели — 2 209 754 человека;

умерли 52 877 человек;

сделано тестов — 12 031 985.

За 31 августа больше всего подтвержденных случаев выявлено:

Киев — 309;

Харьковская область — 224;

Львовская область — 183;

Черновицкая область — 148;

Одесская область — 139.

Статистика госпитализаций за последний дни:

22 августа – 425;

23 августа – 410;

24 августа – 682;

25 августа – 464;

26 августа – 868;

27 августа – 708;

28 августа – 772;

29 августа – 583;

30 августа – 470;

31 августа – 874;

1 сентября —787.

Вакцинированы от коронавируса за прошедшие сутки 119 022 человека, из которых первую дозу получили 38 353 человека, а вторую — 80 669 человек. На протяжении дня работали 906 мобильных бригад, 2 827 пунктов вакцинации и 330 центров вакцинации.

Всего с начала кампании вакцинировались 5 452 125 человек, из которых первую дозу получили 5 452 123 человека, а были полностью иммунизированы 3 906 070 человек.

До этого стало известно, что специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний предложили Всемирной организации здравоохранения обследовать работников этой цепочки из стран, которые в 2019 году отправляли продукты питания в Ухань.

Ранее сообщалось, что американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайского Уханя, где впервые обнаружили коронавирус.