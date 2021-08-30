Коронавирус в Ухань могли завезти из других стран на упаковках замороженных продуктов, – СМИ

Китайские ученые утверждают, что вспышки коронавируса в стране были вызваны импортом замороженных продуктов из США и Европы.

Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний предложили Всемирной организации здравоохранения принять пищевую цепочку в качестве основной версии попадания в Ухань коронавируса из других стран и провести эпидемиологическое обследование работников этой цепочки из стран, отправлявших в 2019 году продукты в Ухань, сообщает Global Times.

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В связи с появлением доказательств, основанных на исследованиях эпидемиологов, тестов и исследований вирусных молекул, ранняя вспышка на рынке морепродуктов в Ухане в конце 2019 года могла быть спровоцирована импортом полуфабрикатов из других стран.

Утверждается, что в 2020 году несколько вспышек коронавируса в Китае были спровоцированы импортом замороженных продуктов из разных государств, включая США и европейские государства.

Причем, во многих из этих мест признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухане. Благодаря исследованиям и интервью с известными вирусологами и эпидемиологами была выдвинута гипотеза о возникновении вспышки коронавируса в Ухане из-за импорта замороженных продуктов питания.

В марте 2021 года был опубликован совместный отчет ВОЗ и Китая о происхождении COVID-19, в котором распространение коронавируса через замороженные продукты указано как "возможный путь передачи".

"Мы провели эпидемиологические исследования, тестирование нуклеиновых кислот, выявление антител, ретроспекцию замороженных продуктов и сравнительный анализ секвенирования вирусных генов пациентов с COVID-19 и пищевых пакетов. Эти исследования подтвердили, что вирус был импортирован из других стран или регионов посредством полуфабрикатов", – заявил представитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Ма Хуэлай.

[ + – ] Возможный путь распространения COVID-19

Вспышка в Циндао (провинция Шаньдун на востоке Китая) в октябре прошлого года еще раз подтвердила эту гипотезу, поскольку впервые живой коронавирус был обнаружен на внешней упаковке замороженных пищевых продуктов.

"Это доказывает, что коронавирус может переноситься на большие расстояния с замороженными продуктами и указывает на возможность того, что вспышка на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане в декабре 2019 года могла быть спровоцирована импортом замороженных продуктов", – добавил Ма Хуэлай.

Ранее сообщалось, что американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайского Уханя, где впервые обнаружили коронавирус.

Позже в США был опубликован несекретный вариант отчета разведывательного сообщества, согласно которому коронавирус не был разработан как биологическое оружие.

В свою очередь, власти КНР назвали ложью доклад о происхождении коронавируса, опубликованных Республиканской партией США, в котором было сказано, что заболевание просочилось из научно-исследовательского центра в Ухане.