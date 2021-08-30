Коронавірус в Ухань могли завезти з інших країн на упаковках заморожених продуктів, — ЗМІ

Китайські вчені стверджують, що спалахи коронавірусу в країні були викликані імпортом заморожених продуктів із США та Європи.

Експерти Китайського центру з контролю і профілактики захворювань запропонували Всесвітній організації охорони здоров'я прийняти харчовий ланцюжок як основну версію потрапляння в Ухань коронавірусу з інших країн і провести епідеміологічне обстеження працівників цього ланцюжка з країн, які відправляли в 2019 році продукти в Ухань, повідомляє Global Times.

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У зв'язку з появою доказів, заснованих на дослідженнях епідеміологів, тестів і досліджень вірусних молекул, ранній спалах на ринку морепродуктів в Ухані в кінці 2019 року міг бути спровокований імпортом напівфабрикатів з інших країн.

Стверджується, що в 2020 році кілька спалахів коронавірусу в Китаї були спровоковані імпортом заморожених продуктів з різних держав, включаючи США та європейські держави.

Причому в багатьох з цих місць ознаки коронавірусу були виявлені раніше, ніж в Ухані. Завдяки дослідженням та інтерв'ю з відомими вірусологами та епідеміологами була висунута гіпотеза про виникнення спалаху коронавірусу в Ухані через імпорт заморожених продуктів харчування.

У березні 2021 року було опубліковано спільний звіт ВООЗ і Китаю про походження COVID-19, в якому поширення коронавірусу через заморожені продукти зазначено як "можливий шлях передачі".

"Ми провели епідеміологічні дослідження, тестування нуклеїнових кислот, виявлення антитіл, ретроспекцію заморожених продуктів і порівняльний аналіз секвенування вірусних генів пацієнтів з COVID-19 і харчових пакетів. Ці дослідження підтвердили, що вірус був імпортований з інших країн або регіонів за допомогою напівфабрикатів", — заявив представник китайського Центру з контролю і профілактики захворювань Ма Хуелай.

[ + – ] Можливий шлях поширення COVID-19

Спалах у Циндао (провінція Шаньдун на сході Китаю) в жовтні минулого року ще раз підтвердив цю гіпотезу, оскільки вперше живий коронавірус був виявлений на зовнішній упаковці заморожених харчових продуктів.

"Це доводить, що коронавірус може переноситися на великі відстані з замороженими продуктами і вказує на можливість того, що спалах на ринку морепродуктів Хуанань в Ухані в грудні 2019 року міг бути спровокований імпортом заморожених продуктів", — додав Ма Хуелай.

Раніше повідомлялося, що американська розвідка зуміла отримати доступ до даних про 22 тисячі вірусів, які вивчали дослідники лабораторії китайського Уханя, де вперше виявили коронавірус.

Пізніше в США був опублікований несекретний варіант звіту розвідувального співтовариства, згідно з яким коронавірус не розроблений як біологічна зброя.

У свою чергу, влада КНР назвала брехнею доповідь про походження коронавірусу, опубліковану Республіканською партією США, в якій було сказано, що захворювання просочилося з науково-дослідного центру в Ухані.