Статистика коронавірусу на 2 вересня: 2 477 нових випадків і 787 госпіталізацій

За минулу добу зросла кількість нових випадків COVID-19, хоча госпіталізацій і стало менше. За захворюваністю лідирує Київ.

В Україні за вчорашній день було зафіксовано 2 477 нових випадків коронавірусу, в числі інфікованих — 179 дітей і 35 медпрацівників. Такі дані в четвер, 2 вересня, наводить МОЗ.

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За минулу добу, 31 серпня:

госпіталізовані — 787 осіб;

померли — 44 людини;

одужали — 889 осіб;

протестували — 53 715 людей: з яких методом ПЛР — 23 522, ІФА — 7 954, експрес-тестами — 22 239.

За весь час пандемії:

захворіли — 2 290 848 осіб;

одужали — 2 209 754 особи;

померли — 52 877 осіб;

зроблено тестів — 12 031 985.

За 31 серпня найбільше підтверджених випадків виявлено:

Київ — 309;

Харківська область — 224;

Львівська область — 183;

Чернівецька область — 148;

Одеська область — 139.

Статистика госпіталізацій за останній дні:

22 серпня — 425;

23 серпня — 410;

24 серпня — 682;

25 серпня — 464;

26 серпня — 868;

27 серпня — 708;

28 серпня — 772;

29 серпня — 583;

30 серпня — 470;

31 серпня — 874;

1 вересня — 787.

Вакциновані від коронавірусу за минулу добу 119 022 людини, з яких першу дозу отримали 38 353 особи, а другу — 80 669 осіб. Протягом дня працювали 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів вакцинації та 330 центрів вакцинації.

Всього з початку кампанії вакцинувалися 5 452 125 осіб, з яких першу дозу отримали 5 452 123 особи, а були повністю імунізовані 3 906 070 чоловік.

До цього стало відомо, що фахівці Китайського центру з контролю і профілактики захворювань запропонували Всесвітній організації охорони здоров'я обстежувати працівників цього ланцюжка з країн, які в 2019 році відправляли продукти харчування в Ухань.

Раніше повідомлялося, що американська розвідка зуміла отримати доступ до даних про 22 тисячі вірусів, які вивчали дослідники лабораторії китайського Уханя, де вперше виявили коронавірус.