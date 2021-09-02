В Киеве грузовик доставки разрушил открытый накануне сухой фонтан на Арсенальной (фото)
Инвестор обещает восстановить фонтан, а Кличко считает, что убытки должен компенсировать водитель, нарушивший правила дорожного движения.
На накануне обновленной Арсенальной площади (ст. м "Арсенальная") в столице автомобиль-фургон провалился в "сухой" фонтан. Он утром, 2 сентября, привез воду в одно из заведений, расположенных на площади в отреставрированном здании. Вместо того, чтобы остановиться в разрешенном месте и оттуда перенести воду, водитель решил проехать через фонтан, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Покрытие фонтана (плитка) не выдержало, автомобиль провалился. Специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые установлены под плиткой.
Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "горе-водитель" должен компенсировать все причиненные убытки.
В полиции сообщили, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители. После случившегося территорию фонтана с грузовиком огородили. В соцсетях это уже назвали "новой арт-инсталляцией".
Виталий Селик, руководитель "Совета по урбанистике Киева), написал, комментируя случившееся, что у "Киевзеленстроя" киевляне ежегодно уничтожают и воруют на миллионы гривен новые цветы и деревья. У "Киевпастранса" систематически разбивают стекла на остановках и воруют из автобусов все, что плохо прикручено. У "Плесо" украли скамейки и урны на Греческой набережной, установленные в рамках проекта Общественного бюджета Киева. Операторы прокатных самокатов жалуются, что за последний год пользователи разбили, утопили и украли почти четверть их "флота".
"Мои друзья-рестораторы постоянно жалуются, что у них воруют и ломают все, что плохо прикручено. Регулярно исчезают ершики из туалетов", – добавил Селик.
Новое общественное пространство на Арсенальной площади открыли вечером, 1 сентября.
Работы выполнены в рамках проекта A-Station компании A Development. Бывшая промышленная зона и военная комендатура стали современным городским кластером.
Напомним, автомобили Red Bull устроили экстремальные гонки на Софийской площади. Они устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя за собой дым и следы на плитке от сожженной резины.
Компания Red Bull UA попросила прощения у жителей Киева и столичной власти за экстремальную видеосъемку и пообещала "сделать все возможное" для восстановления "теплых отношений" с городом и киевлянами.