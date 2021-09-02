В Киеве грузовик доставки разрушил открытый накануне сухой фонтан на Арсенальной (фото)

Инвестор обещает восстановить фонтан, а Кличко считает, что убытки должен компенсировать водитель, нарушивший правила дорожного движения.

На накануне обновленной Арсенальной площади (ст. м "Арсенальная") в столице автомобиль-фургон провалился в "сухой" фонтан. Он утром, 2 сентября, привез воду в одно из заведений, расположенных на площади в отреставрированном здании. Вместо того, чтобы остановиться в разрешенном месте и оттуда перенести воду, водитель решил проехать через фонтан, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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[ + – ] Фото: Виталий Селик

Покрытие фонтана (плитка) не выдержало, автомобиль провалился. Специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые установлены под плиткой.

[ + – ] Фото: Николай Панченко

Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "горе-водитель" должен компенсировать все причиненные убытки.

В полиции сообщили, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители. После случившегося территорию фонтана с грузовиком огородили. В соцсетях это уже назвали "новой арт-инсталляцией".

Виталий Селик, руководитель "Совета по урбанистике Киева), написал, комментируя случившееся, что у "Киевзеленстроя" киевляне ежегодно уничтожают и воруют на миллионы гривен новые цветы и деревья. У "Киевпастранса" систематически разбивают стекла на остановках и воруют из автобусов все, что плохо прикручено. У "Плесо" украли скамейки и урны на Греческой набережной, установленные в рамках проекта Общественного бюджета Киева. Операторы прокатных самокатов жалуются, что за последний год пользователи разбили, утопили и украли почти четверть их "флота".

"Мои друзья-рестораторы постоянно жалуются, что у них воруют и ломают все, что плохо прикручено. Регулярно исчезают ершики из туалетов", – добавил Селик.

Новое общественное пространство на Арсенальной площади открыли вечером, 1 сентября.

Работы выполнены в рамках проекта A-Station компании A Development. Бывшая промышленная зона и военная комендатура стали современным городским кластером.

Напомним, автомобили Red Bull устроили экстремальные гонки на Софийской площади. Они устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя за собой дым и следы на плитке от сожженной резины.

Компания Red Bull UA попросила прощения у жителей Киева и столичной власти за экстремальную видеосъемку и пообещала "сделать все возможное" для восстановления "теплых отношений" с городом и киевлянами.