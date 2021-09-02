У Києві вантажівка доставки зруйнувала відкритий напередодні сухий фонтан на Арсенальній (фото)

Інвестор обіцяє відновити фонтан, а Кличко вважає, що збитки повинен компенсувати водій, який порушив правила дорожнього руху.

На напередодні оновленій Арсенальній площі (ст. м "Арсенальна") в столиці автомобіль-фургон провалився в "сухий" фонтан. Він вранці, 2 вересня, привіз воду в один із закладів, розташованих на площі у відреставрованому будинку. Замість того, щоб зупинитися в дозволеному місці і звідти перенести воду, водій вирішив проїхати через фонтан, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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[ + – ] Фото: Віталій Селик

Покриття фонтану (плитка) не витримало, автомобіль провалився. Фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які встановлені під плиткою.

[ + – ] Фото: Микола Панченко

Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що "горе-водій" повинен компенсувати всі завдані збитки.

У поліції повідомили, що в них зафіксовано звернення про аварію на Арсенальній площі, на місце виїхали правоохоронці. Після того, що сталося, територію фонтану з вантажівкою огородили. У соцмережах це вже назвали "новою арт-інсталяцією".

Віталій Селик, керівник "Ради з урбаністики Києва, написав, коментуючи те, що трапилося, що в "Київзеленбуду" кияни щорічно знищують і крадуть на мільйони гривень нові квіти і дерева. У "Київпастрансу" систематично розбивають скло на зупинках і крадуть з автобусів усе, що погано прикручено. У "Плесо" вкрали лавки й урни на Грецькій набережній, встановлені в рамках проекту Громадського бюджету Києва. Оператори прокатних самокатів скаржаться, що за останній рік користувачі розбили, втопили і вкрали майже чверть їхнього "флоту".

"Мої друзі ресторатори постійно скаржаться, що в них крадуть і ламають усе, що погано прикручено. Регулярно зникають йоржики з туалетів", — додав Селик.

Новий громадський простір на Арсенальній площі відкрили ввечері, 1 вересня.

Роботи виконані в рамках проекту A-Station компанії A Development. Колишня промислова зона і військова комендатура стали сучасним міським кластером.

Нагадаємо, автомобілі Red Bull влаштували екстремальні перегони на Софійській площі. Вони влаштували дрифт навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, залишаючи за собою дим і сліди на плитці від спаленої гуми.

Компанія Red Bull UA попросила вибачення в жителів Києва і столичної влади за екстремальну відеозйомку і пообіцяла "зробити все можливе" для відновлення "теплих відносин" з містом і киянами.