У Києві вантажівка доставки зруйнувала відкритий напередодні сухий фонтан на Арсенальній (фото)
Інвестор обіцяє відновити фонтан, а Кличко вважає, що збитки повинен компенсувати водій, який порушив правила дорожнього руху.
На напередодні оновленій Арсенальній площі (ст. м "Арсенальна") в столиці автомобіль-фургон провалився в "сухий" фонтан. Він вранці, 2 вересня, привіз воду в один із закладів, розташованих на площі у відреставрованому будинку. Замість того, щоб зупинитися в дозволеному місці і звідти перенести воду, водій вирішив проїхати через фонтан, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Покриття фонтану (плитка) не витримало, автомобіль провалився. Фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які встановлені під плиткою.
Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що "горе-водій" повинен компенсувати всі завдані збитки.
У поліції повідомили, що в них зафіксовано звернення про аварію на Арсенальній площі, на місце виїхали правоохоронці. Після того, що сталося, територію фонтану з вантажівкою огородили. У соцмережах це вже назвали "новою арт-інсталяцією".
Віталій Селик, керівник "Ради з урбаністики Києва, написав, коментуючи те, що трапилося, що в "Київзеленбуду" кияни щорічно знищують і крадуть на мільйони гривень нові квіти і дерева. У "Київпастрансу" систематично розбивають скло на зупинках і крадуть з автобусів усе, що погано прикручено. У "Плесо" вкрали лавки й урни на Грецькій набережній, встановлені в рамках проекту Громадського бюджету Києва. Оператори прокатних самокатів скаржаться, що за останній рік користувачі розбили, втопили і вкрали майже чверть їхнього "флоту".
"Мої друзі ресторатори постійно скаржаться, що в них крадуть і ламають усе, що погано прикручено. Регулярно зникають йоржики з туалетів", — додав Селик.
Новий громадський простір на Арсенальній площі відкрили ввечері, 1 вересня.
Роботи виконані в рамках проекту A-Station компанії A Development. Колишня промислова зона і військова комендатура стали сучасним міським кластером.
Нагадаємо, автомобілі Red Bull влаштували екстремальні перегони на Софійській площі. Вони влаштували дрифт навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, залишаючи за собою дим і сліди на плитці від спаленої гуми.
Компанія Red Bull UA попросила вибачення в жителів Києва і столичної влади за екстремальну відеозйомку і пообіцяла "зробити все можливе" для відновлення "теплих відносин" з містом і киянами.