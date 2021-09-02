"Пусть он станет братской могилой и сгорит": советник мэра Хмельницкого высказался о гей-баре

Автор высказывания — Назарий Чепко — также является депутатом горсовета и возглавляет праворадикальную органзацию "Сокол", которую обвиняют в антисемитизме.

Советник мэра Хмельницкого Назарий Чепко осудил предложение открыть в городе бар для ЛГБТ-людей в одном из местных пабликов. Информацию об этом распространили местные активисты ЛГБТ движения в социальной сети Facebook.

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На опубликованных скриншотах видно, как советник мэра города Назарий Чепко, который в Instagram представлен под никнеймом "88virnyj" (14/88 используется в кругах правых как закодированное приветствие "Хайль Гитлер"), комментируя идею открытия бара, написал следующее: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".

На момент публикации этого материала комментарий под публикацией в паблике отсутствует, потому остается доверять достоверности скриншотов.

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На странице Чепко указано, что он является советником мэра Хмельницкого, советником главы Хмельницкого районного совета и депутатом Городокского горсовета. Также про себя депутат написал, что возглавляет организацию "Сокол" и является ветераном русско-украинской войны. В описании организации говорится: "Национализм, милитаризм, молодость".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Два раза Чепко баллотировался в Хмельницкий областной совет, в 2015 выдвигался от ВО "Свобода", в 2020 — от "команды Симчишина", оба раза проиграл. Сегодня является членом "Свободы".

СМИ пишут, что в Telegram-канале организации "Сокол" можно найти также проявления атисемитизма. В частности, в публикации от 24 ноября 2019 года (которая сейчас удалена), где речь идет о мероприятия в память о жертвах Голодомора, призывается не забывать о том, что "большинство основателей коммунизма и создателей Голодомора в Украине были евреями".

Фото: Depo

Среди прочего, на канале праздник 8 марта называли "днем жидовско-коммунистических проституток", Клару Цеткин и Розу Люксембург называют "немецкими жидовками-коммунистами". Все это написано на фоне изображения обнаженных женских частей тела на фоне флагов СССР, Израиля и ЛГБТ-сообщества.

Сам Чепко официально пока что нигде не прокомментировал скандал, "героем" которого стал. Фокус решил связаться с депутатом Городокского горсовета в Facebook и узнать мотивацию его высказываний, однако ответа не последовало. В случае, если у Чепко возникнет желание прокомментировать cитуацию, — мы готовы опубликовать его позицию.

Как сообщалось ранее, в Одессе 24 августа напали на одного из участников ЛГБТ-шествия, которое затем состоялось 28-го числа. Как утверждают журналисты, представители "Традиции и порядка" вчетвером атаковали ЛГБТ-активиста. Один из них держал мужчину, трое — пытались отобрать бандану.

Уже непосредственно в день акции после массовых стычек радикалов с полицией задержали 51 человека, 29 правоохранителей пострадали во время столкновений.