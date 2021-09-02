"Нехай він стане братською могилою і згорить": радник мера Хмельницького висловився про гей-бар

Автор висловлювання — Назарій Чепко — також є депутатом міськради й очолює праворадикальну організацію "Сокіл", яку звинувачують в антисемітизмі.

Радник мера Хмельницького Назарій Чепко засудив пропозицію відкрити в місті бар для ЛГБТ-людей в одному з місцевих пабліків. Інформацію про це поширили місцеві активісти ЛГБТ руху в соціальній мережі Facebook.

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На опублікованих скріншотах видно, як радник мера міста Назарій Чепко, який в Instagram представлений під ніком "88virnyj" (14/88 використовується в колах правих як закодоване вітання "Хайль Гітлер"), коментуючи ідею відкриття бару, написав таке: "Відкрийте! Нехай воно стане братською могилою! Нехай воно згорить разом з власником бару".

На момент публікації цього матеріалу коментаря під публікацією в пабліку немає, тому залишається довіряти достовірності скріншотів.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На сторінці Чепка зазначено, що він є радником мера Хмельницького, радником глави Хмельницької районної ради та депутатом Городоцької міськради. Також про себе депутат написав, що очолює організацію "Сокіл" і є ветераном російсько-української війни. В описі організації йдеться: "Націоналізм, мілітаризм, молодість".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Два рази Чепко балотувався до Хмельницької обласної ради, у 2015 висувався від ВО "Свобода", у 2020 — від "команди Симчишина", обидва рази програв. Сьогодні є членом "Свободи".

ЗМІ пишуть, що в Telegram-каналі організації "Сокіл" можна знайти також прояви антисемітизму. Зокрема, у публікації від 24 листопада 2019 року (яка зараз видалена), де мова про заходи в пам'ять про жертви Голодомору, закликають не забувати про те, що "більшість засновників комунізму і творців Голодомору в Україні були євреями".

Фото: Depo

Серед іншого, на каналі свято 8 березня називали "днем жидівсько-комуністичних повій", Клару Цеткін і Розу Люксембург називають "німецькими жидівка-комуністами". Усе це написано на фоні зображення оголених жіночих частин тіла на тлі прапорів СРСР, Ізраїлю та ЛГБТ-спільноти.

Сам Чепко офіційно поки що ніде не прокоментував скандал, "героєм" якого став. Фокус вирішив зв'язатися з депутатом Городоцької міськради у Facebook і дізнатися мотивацію його висловлювань, проте відповіді не було. У разі, якщо в Чепка виникне бажання прокоментувати ситуацію, — ми готові опублікувати його позицію.

Як повідомлялося раніше, в Одесі 24 серпня напали на одного з учасників ЛГБТ-ходи, яка потім відбулася 28-го числа. Як стверджують журналісти, представники "Традиції і порядку" вчотирьох атакували ЛГБТ-активіста. Один з них тримав чоловіка, троє — намагалися відібрати бандану.

Уже безпосередньо в день акції після масових сутичок радикалів з поліцією затримали 51 людину, 29 правоохоронців постраждали.