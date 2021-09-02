UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Дипломы под угрозой: теперь в Украине могут отзывать документы о высшем образовании

2275
Диплом магистра
Фото: УНИАН | Диплом о высшем образовании

ВУЗ может принять решение о лишении диплома в случае, если ученый совет учреждения установит факт академической недобропорядочности: плагиата, списывания или взяточничества.

Кабинет министров Украины принял постановление №897, которое позволяет высшим учебным заведениям отзывать выданные дипломы о получении образования. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Теперь в Украине лишить свидетельства о получении высшего образования могут в случае, если будет установлен факт академической недопропорядочности: плагиата, списывания, обмана, фальсификации или взяточничества.

Академическая добропорядочность
Академическая добропорядочность

Как именно будут устанавливать факты нарушения академической добропорядочности должны решать ученые советы высших учебных заведений.

Принять решение об отзыве диплома может выдавшее его учреждение или правонаследник. В случае, если таких нет, то Министерство образования должно решить какой ВУЗ рассмотрит вопрос аннуляции документа о получении высшего образования.

Сообщение о факте нарушения академической добропорядочности может подать в высшее учебное заведение любое физическое или юридическое лицо.

Примечательно, что человек до появления экспертного вывода, который готовится по результатам проверки касательно возможных фактов нарушения, может добровольно отказаться от степени.

В случае, если ВУЗ решит отозвать диплом эта информация вносится в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, указывается в личном деле человека и публикуется на официальном сайте учебного заведения. Сам же диплом стает недействительным.

Минобразования в течение десяти дней после получения сообщении об отзыве диплома ВУЗа должно внести информацию об этом в Единую государственную базу по вопросам образования и уведомить работодателя о том, что человек лишился квалификации, если она необходима для занимаемой должности.

В случае, если диплом отозван, его бывший владелец может восстановиться для повторного получения высшего образования. В такой ситуации ВУЗ имеет право засчитать ему не более 50% кредитов учебной программы.

Если же человек самостоятельно отказался от степени, то он может восстановиться для повторного прохождения только тех компонентов, где было нарушено академическую добропорядочность, а в учебном заведении ему могут засчитать полный объем кредитов (за исключением тех, в отношении которых возникли проблемы с добропорядочностью).

Тот, чей диплом отозвали, может в течении двух месяцев подать апелляцию в Минобразования или оспорить это решение в суде. Научно-методический совет министерства эту апелляцию должен рассмотреть в течение шести месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года министр образования Сергей Шкарлет подписал приказ, которым изменил формат документов о высшем образовании. В соответствии с новым документом, выпускники ВУЗов больше не получают "красных" дипломов.

Примечательно, что ранее представители Комитет по вопросам этики Нацагенства по обеспечению качества высшего образования обвинили Шкарлета в том, что в его научных работах был плагиат. В октябре 2020 года министр подал в суд на сотрудников ведомства. В апреле 2021 года Окружной административный суд Киева встал на сторону чиновника. Впрочем, суд не опроверг наличие плагиата в работах Шкарлета, а установил, что проведенная Нацагентством проверка была незаконной.