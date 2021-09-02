Дипломы под угрозой: теперь в Украине могут отзывать документы о высшем образовании

ВУЗ может принять решение о лишении диплома в случае, если ученый совет учреждения установит факт академической недобропорядочности: плагиата, списывания или взяточничества.

Кабинет министров Украины принял постановление №897, которое позволяет высшим учебным заведениям отзывать выданные дипломы о получении образования. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

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Теперь в Украине лишить свидетельства о получении высшего образования могут в случае, если будет установлен факт академической недопропорядочности: плагиата, списывания, обмана, фальсификации или взяточничества.

[ + – ] Академическая добропорядочность

Как именно будут устанавливать факты нарушения академической добропорядочности должны решать ученые советы высших учебных заведений.

Принять решение об отзыве диплома может выдавшее его учреждение или правонаследник. В случае, если таких нет, то Министерство образования должно решить какой ВУЗ рассмотрит вопрос аннуляции документа о получении высшего образования.

Сообщение о факте нарушения академической добропорядочности может подать в высшее учебное заведение любое физическое или юридическое лицо.

Примечательно, что человек до появления экспертного вывода, который готовится по результатам проверки касательно возможных фактов нарушения, может добровольно отказаться от степени.

В случае, если ВУЗ решит отозвать диплом эта информация вносится в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, указывается в личном деле человека и публикуется на официальном сайте учебного заведения. Сам же диплом стает недействительным.

Минобразования в течение десяти дней после получения сообщении об отзыве диплома ВУЗа должно внести информацию об этом в Единую государственную базу по вопросам образования и уведомить работодателя о том, что человек лишился квалификации, если она необходима для занимаемой должности.

В случае, если диплом отозван, его бывший владелец может восстановиться для повторного получения высшего образования. В такой ситуации ВУЗ имеет право засчитать ему не более 50% кредитов учебной программы.

Если же человек самостоятельно отказался от степени, то он может восстановиться для повторного прохождения только тех компонентов, где было нарушено академическую добропорядочность, а в учебном заведении ему могут засчитать полный объем кредитов (за исключением тех, в отношении которых возникли проблемы с добропорядочностью).

Тот, чей диплом отозвали, может в течении двух месяцев подать апелляцию в Минобразования или оспорить это решение в суде. Научно-методический совет министерства эту апелляцию должен рассмотреть в течение шести месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года министр образования Сергей Шкарлет подписал приказ, которым изменил формат документов о высшем образовании. В соответствии с новым документом, выпускники ВУЗов больше не получают "красных" дипломов.

Примечательно, что ранее представители Комитет по вопросам этики Нацагенства по обеспечению качества высшего образования обвинили Шкарлета в том, что в его научных работах был плагиат. В октябре 2020 года министр подал в суд на сотрудников ведомства. В апреле 2021 года Окружной административный суд Киева встал на сторону чиновника. Впрочем, суд не опроверг наличие плагиата в работах Шкарлета, а установил, что проведенная Нацагентством проверка была незаконной.