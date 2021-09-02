Дипломи під загрозою: тепер в Україні можуть відкликати документи про вищу освіту

ВНЗ може прийняти рішення про позбавлення диплома в разі, якщо вчена рада установи встановить факт академічної недоброчесності: плагіату, списування або хабарництва.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №897, яка дозволяє вищим навчальним закладам відкликати видані дипломи про здобуття освіти. Відповідний документ опублікований на урядовому порталі.

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Тепер в Україні позбавити свідоцтва про отримання вищої освіти можуть у разі, якщо буде встановлено факт академічної недоброчесності: плагіату, списування, обману, фальсифікації або хабарництва.

[ + – ] Академічна доброчесність

Як саме будуть встановлювати факти порушення академічної доброчесності, повинні вирішувати вчені ради вищих навчальних закладів.

Прийняти рішення про відкликання диплома може установа, що видала його, або правонаступник. У разі, якщо таких немає, то Міністерство освіти повинне вирішити, який ВНЗ розгляне питання ануляції документа про здобуття вищої освіти.

Повідомлення про факт порушення академічної доброчесності може подати до вищого навчального закладу будь-яка фізична або юридична особа.

Примітно, що людина до появи експертного висновку, яка готується за результатами перевірки щодо можливих фактів порушення, може добровільно відмовитися від ступеня.

У разі, якщо ВНЗ вирішить відкликати диплом, ця інформація вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, вказується в особовій справі людини і публікується на офіційному сайті навчального закладу. Сам же диплом стає недійсним.

Міносвіти протягом десяти днів після отримання повідомлення про відкликання диплома ВНЗ має внести інформацію про це до Єдиної державної бази з питань освіти і повідомити роботодавця про те, що людина позбулася кваліфікації, якщо вона необхідна для займаної посади.

У разі, якщо диплом відкликаний, його колишній власник може відновитися для повторного отримання вищої освіти. У такій ситуації ВНЗ має право зарахувати йому не більше 50% кредитів навчальної програми.

Якщо ж людина самостійно відмовилася від ступеня, то вона може відновитися для повторного проходження тільки тих компонентів, де було порушено академічну доброчесність, а в навчальному закладі їй можуть зарахувати повний обсяг кредитів (за винятком тих, щодо яких виникли проблеми з доброчесністю).

Той, чий диплом відкликали, може протягом двох місяців подати апеляцію в Міносвіти або оскаржити це рішення в суді. Науково-методична рада Міністерства цю апеляцію повинна розглянути протягом шести місяців.

Нагадаємо, у грудні 2020 року міністр освіти Сергій Шкарлет підписав наказ, яким змінив формат документів про вищу освіту. Відповідно до нового документа, випускники ВНЗ більше не отримують "червоних" дипломів.

Примітно, що раніше представники Комітету з питань етики Нацагентства щодо забезпечення якості вищої освіти звинуватили Шкарлета в тому, що в його наукових роботах був плагіат. У жовтні 2020 року міністр подав у суд на співробітників відомства. У квітні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва став на сторону чиновника. Втім, суд не спростував наявність плагіату в роботах Шкарлета, а встановив, що проведена Нацагентством перевірка була незаконною.