СБУ разоблачило в Киеве рекламное агентство, которое 7 лет делало дизайн билбордов для "ЛДНР" (фото)

Сотрудники фирмы разрабатывали дизайн билбордов с лозунгами российской партии "Единая Россия", главарей "республик" на Донбассе и оккупационных властей Крыма.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность киевского рекламного агентства, которое разрабатывало информационные кампании для пророссийских террористов "ЛДНР" и "властей" оккупированного Россией Крыма. Фирма работала с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, агентство разрабатывало макеты билбордов, которые потом размещались на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, в оккупированном Крыму и распространялись через местные СМИ.

"Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие", — сообщила спецслужба.

По данным правоохранителей, в последнее время агентство готовило серию материалов со следующими лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

В СБУ также сообщили, что агентство в Киеве является дочерней компанией российской фирмы, базирующейся в Москве и полностью контролируется российскими гражданами.

На данный момент спецслужба ведет расследование по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Силовики уже провели обыски в офисных помещениях рекламного агентства и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

Напомним, недавно украинские силовики разоблачили ботоферму, которая дискредитировала Крымскую платформу по указанию российских кураторов. Преступники распространяли пропагандистские материалы через соцсети Instagram, TikTok и Facebook.

Ранее правоохранители задержали членов российской агентурной сети, которую организовал бывший сотрудник СБУ. Преступники получали указания от ФСБ и собирали секретную информацию.