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СБУ разоблачило в Киеве рекламное агентство, которое 7 лет делало дизайн билбордов для "ЛДНР" (фото)

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пропаганда, ЛДНР, ДНР, ЛНР, Аксенов, рекламное агентство, СБУ
Фото: СБУ | СБУ раскрыло в Киеве агентство, делавшее рекламу для "ЛДНР" и оккупационных властей Крыма

Сотрудники фирмы разрабатывали дизайн билбордов с лозунгами российской партии "Единая Россия", главарей "республик" на Донбассе и оккупационных властей Крыма.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность киевского рекламного агентства, которое разрабатывало информационные кампании для пророссийских террористов "ЛДНР" и "властей" оккупированного Россией Крыма. Фирма работала с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, агентство разрабатывало макеты билбордов, которые потом размещались на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, в оккупированном Крыму и распространялись через местные СМИ.

"Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие", — сообщила спецслужба.

По данным правоохранителей, в последнее время агентство готовило серию материалов со следующими лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство, Аксенов
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство, Захарченко
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство, Аксенов
Пропаганда, ЛДНР, Крым, рекламное агентство, Захарченко

В СБУ также сообщили, что агентство в Киеве является дочерней компанией российской фирмы, базирующейся в Москве и полностью контролируется российскими гражданами.

На данный момент спецслужба ведет расследование по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Силовики уже провели обыски в офисных помещениях рекламного агентства и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

Обыск, СБУ, "ДНР", "ЛНР" рекламное агентство, Киев
Обыск, СБУ, "ДНР", "ЛНР" рекламное агентство, Киев
Обыск, СБУ, "ДНР", "ЛНР" рекламное агентство, Киев
Обыск, СБУ, "ДНР", "ЛНР" рекламное агентство, Киев

Напомним, недавно украинские силовики разоблачили ботоферму, которая дискредитировала Крымскую платформу по указанию российских кураторов. Преступники распространяли пропагандистские материалы через соцсети Instagram, TikTok и Facebook.

Ранее правоохранители задержали членов российской агентурной сети, которую организовал бывший сотрудник СБУ. Преступники получали указания от ФСБ и собирали секретную информацию.