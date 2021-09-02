СБУ викрила в Києві рекламне агентство, яке 7 років робило дизайн білбордів для "ЛДНР" (фото)

Співробітники фірми розробляли дизайн білбордів з гаслами російської партії "Єдина Росія", ватажків "республік" на Донбасі і окупаційної влади Криму.

Служба безпеки України заблокувала діяльність київського рекламного агентства, яке розробляло інформаційні кампанії для проросійських терористів "ЛДНР" і "влади" окупованого Росією Криму. Фірма працювала з 2014 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За версією слідства, агентство розробляло макети білбордів, які потім розміщувалися на непідконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей, в окупованому Криму і поширювалися через місцеві ЗМІ.

"Серед "архівів" агентства за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети і готова продукція з написами: "Харківська республіка", "Одеська республіка", "Сім'я в нас у всіх одна — Росія. Глава ДНР А.В. Захарченко" та інші", — повідомила спецслужба.

За даними правоохоронців, останнім часом агентство готувало серію матеріалів з такими гаслами: "Зберегли мир! Забезпечимо стабільність. Крим Єдина Росія", "Весна перемоги нашої. Крим Єдина Росія", "Рік Кримської весни. Наш вибір — наша перемога!", "Прорвемо будь-які блокади. Сергій Аксьонов. Глава республіки Крим. Крим нових можливостей".

В СБУ також повідомили, що агентство в Києві є дочірньою компанією російської фірми, що базується в Москві і повністю контролюється російськими громадянами.

Наразі спецслужба проводить розслідування за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Силовики вже провели обшуки в офісних приміщеннях рекламного агентства і за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

Нагадаємо, нещодавно українські силовики викрили ботоферму, яка дискредитувала Кримську платформу за вказівкою російських кураторів. Злочинці поширювали пропагандистські матеріали через соцмережі Instagram, TikTok і Facebook.

Раніше правоохоронці затримали членів російської агентурної мережі, яку організував колишній співробітник СБУ. Злочинці отримували вказівки від ФСБ і збирали секретну інформацію.