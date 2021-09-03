"Экстренное реагирование": Украине могут дать еще 150 млн долларов на борьбу с COVID-19

Глава МОЗ Виктор Ляшко озвучил результаты встречи Зеленского с директором Мирового Банка, на которой обсуждали вопросы противодействия коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал результаты встречи президента Зеленского и директора Всемирного Банка по человеческому развитию в регионах Европы и Центральной Азии Фадии Саадах. На своей странице в Facebook министр сообщил, что сторонами было обговорено состояние реализации Министерством трех проектов Мирового Банка на общую сумму займа 439,7 млн долларов.

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Ключевым элементом сотрудничества между Министерством и Мировым Банком, по мнению Ляшка, является увеличение темпов вакцинации против COVID-19. Министр также уверен, что в случае необходимости Украине можно рассчитывать на дополнительное финансирование в размере до 150 млн долларов.

Представители Банка в целом положительно оценивают проведенную Министерством работу за летний период, во время которого в 9 раз увеличено число вакцинируемых.

В рамках сотрудничества на сегодняшний день планируется финансирование закупок вакцины СOMIRNATY от производителя Pfizer и холодильного оборудования для объектов здравоохранения, которое усовершенствует логистику вакцины. Также планируется закупка специального дополнительного оборудования и тест-систем.

Министр отметил, что продолжается работа над проектом "Улучшения охраны здоровья на службе у людей", который предусматривает повышение качества предоставления медицинских услуг в регионах. Для его реализации в 2015 году уже было выделено 215 млн долларов.

Ранее глава МОЗ сообщил, что по состоянию на 28 августа в Украине получили прививки 8, 8 млн человек, однако планировалось к началу осени привить около 10 млн.

Также Виктор Ляшко назвал условия поставки в Украину вакцин Janssen и Moderna, которые позволили бы вакцинировать в Украине еще 5 млн граждан. Но так как в наличии имеется еще 11 млн доз вакцины от COVID-19, то по мнению министра, завозить в Украину еще один препарат было бы неуместно.