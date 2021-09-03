"Екстрене реагування": Україні можуть дати ще 150 млн доларів на боротьбу з COVID-19
Глава МОЗ Віктор Ляшко озвучив результати зустрічі Зеленського з директоркою Світового Банку, на якій обговорювали питання протидії коронавірусу.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував результати зустрічі президента Зеленського і директорки Світового Банку з людського розвитку в регіонах Європи та Центральної Азії Фадією Саадах. На своїй сторінці у Facebook міністр повідомив, що сторонами був обговорений стан реалізації Міністерством трьох проєктів Світового Банку на загальну суму позики 439,7 млн доларів.
Ключовим елементом співпраці між Міністерством та Світовим Банком, на думку Ляшка, є збільшення темпів вакцинації проти COVID-19. Міністр також упевнений, що в разі потреби Україна можна розраховувати на додаткове фінансування в розмірі до 150 млн доларів.
Представники Банку в цілому позитивно оцінюють проведену Міністерством роботу за річний період, під час якого в 9 разів збільшена кількість вакцинованих.
У рамках співпраці на сьогоднішній день планується фінансування закупівель вакцини СOMIRNATY від виробника Pfizer і холодильного обладнання для об'єктів охорони здоров'я, яке удосконалить логістику вакцини. Також планується закупівля спеціального додаткового обладнання та тест-систем.
Міністр зазначив, що триває робота над проєктом "Покращення охорони здоров'я на службі у людей", який передбачає підвищення якості надання медичних послуг у регіонах. Для його реалізації в 2015 році вже були виділені 215 млн доларів.
Раніше глава МОЗ повідомив, що станом на 28 серпня в Україні отримали щеплення 8,8 млн осіб, проте планувалося до початку осені прищепити майже 10 млн.
Також Віктор Ляшко назвав умови поставки в Україну вакцин Janssen і Moderna, які дозволили б вакцинувати в Україні ще 5 млн громадян. Але оскільки в наявності є ще 11 млн доз вакцини від COVID-19, то на думку міністра, завозити в Україну ще один препарат було б недоречно.