"Екстрене реагування": Україні можуть дати ще 150 млн доларів на боротьбу з COVID-19

Глава МОЗ Віктор Ляшко озвучив результати зустрічі Зеленського з директоркою Світового Банку, на якій обговорювали питання протидії коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував результати зустрічі президента Зеленського і директорки Світового Банку з людського розвитку в регіонах Європи та Центральної Азії Фадією Саадах. На своїй сторінці у Facebook міністр повідомив, що сторонами був обговорений стан реалізації Міністерством трьох проєктів Світового Банку на загальну суму позики 439,7 млн доларів.

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Ключовим елементом співпраці між Міністерством та Світовим Банком, на думку Ляшка, є збільшення темпів вакцинації проти COVID-19. Міністр також упевнений, що в разі потреби Україна можна розраховувати на додаткове фінансування в розмірі до 150 млн доларів.

Представники Банку в цілому позитивно оцінюють проведену Міністерством роботу за річний період, під час якого в 9 разів збільшена кількість вакцинованих.

У рамках співпраці на сьогоднішній день планується фінансування закупівель вакцини СOMIRNATY від виробника Pfizer і холодильного обладнання для об'єктів охорони здоров'я, яке удосконалить логістику вакцини. Також планується закупівля спеціального додаткового обладнання та тест-систем.

Міністр зазначив, що триває робота над проєктом "Покращення охорони здоров'я на службі у людей", який передбачає підвищення якості надання медичних послуг у регіонах. Для його реалізації в 2015 році вже були виділені 215 млн доларів.

Раніше глава МОЗ повідомив, що станом на 28 серпня в Україні отримали щеплення 8,8 млн осіб, проте планувалося до початку осені прищепити майже 10 млн.

Також Віктор Ляшко назвав умови поставки в Україну вакцин Janssen і Moderna, які дозволили б вакцинувати в Україні ще 5 млн громадян. Але оскільки в наявності є ще 11 млн доз вакцини від COVID-19, то на думку міністра, завозити в Україну ще один препарат було б недоречно.