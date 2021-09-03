Угрожал уничтожить бизнес: СБУ поймала начальника Летной академии НАУ на взятке в $20 тыс.

Руководитель учреждения угрожал бизнесмену уничтожить его бизнес, если тот не передаст крупную сумму. Предполагаемого взяточника задержали, когда он ехал на встречу с посредником.

Служба безопасности Украины задержала начальника Летной академии Национального авиационного университета по подозрению в вымогательстве $20 тысяч (около 540 тысяч гривен — ред.) взятки у директора одного из частных предприятий. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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По версии следствия, руководитель академии требовал взятку от директора фирмы за заключение договоров с учреждением, а в случае отказа угрожал бизнесмену "уничтожить" его бизнес.

Сотрудники спецслужбы задержали посредника на выезде из Кропивницкого, когда он получал всю сумму взятки. По данным СБУ, он планировал сбежать в Киев. Также спецслужба задержала начальника Летной академии НАУ, который ехал на встречу с посредником.

На данный момент фигуранты дела задержаны, силовики продолжают следственные действия по месту жительства и работы предполагаемых преступников.

В ближайшее время им сообщат о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Согласно сайту Летной академии НАУ, должность начальника учреждения с 10 марта 2021 года занимает Александр Алексеевич Чумак.

[ + – ] Задержание подозреваемых во взяточничестве

Напомним, ранее силовики разоблачили чиновников, которые незаконно оформляли вид на жительство в Украине иностранцам. Услуги преступников стоили от 1 до 3 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, как спецслужба раскрыли схему харьковских чиновников и сотрудников банка, которые присвоили 5 миллионов гривен пенсий жителей ОРДЛО.