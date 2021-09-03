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Угрожал уничтожить бизнес: СБУ поймала начальника Летной академии НАУ на взятке в $20 тыс.

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Начальник ЛА НАУ, Александр Чумак, СБУ
Фото: СБУ | Начальник Летной академии НАУ вымогал $20 тысяч взятки у предпринимателя

Руководитель учреждения угрожал бизнесмену уничтожить его бизнес, если тот не передаст крупную сумму. Предполагаемого взяточника задержали, когда он ехал на встречу с посредником.

Служба безопасности Украины задержала начальника Летной академии Национального авиационного университета по подозрению в вымогательстве $20 тысяч (около 540 тысяч гривен — ред.) взятки у директора одного из частных предприятий. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По версии следствия, руководитель академии требовал взятку от директора фирмы за заключение договоров с учреждением, а в случае отказа угрожал бизнесмену "уничтожить" его бизнес.

Сотрудники спецслужбы задержали посредника на выезде из Кропивницкого, когда он получал всю сумму взятки. По данным СБУ, он планировал сбежать в Киев. Также спецслужба задержала начальника Летной академии НАУ, который ехал на встречу с посредником.

взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии
взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии
взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии
взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии
взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии
взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии
взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии
взятка, ЛА НАУ, начальник Летной академии

На данный момент фигуранты дела задержаны, силовики продолжают следственные действия по месту жительства и работы предполагаемых преступников.

В ближайшее время им сообщат о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Согласно сайту Летной академии НАУ, должность начальника учреждения с 10 марта 2021 года занимает Александр Алексеевич Чумак.

Задержание подозреваемых во взяточничестве

Напомним, ранее силовики разоблачили чиновников, которые незаконно оформляли вид на жительство в Украине иностранцам. Услуги преступников стоили от 1 до 3 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, как спецслужба раскрыли схему харьковских чиновников и сотрудников банка, которые присвоили 5 миллионов гривен пенсий жителей ОРДЛО.