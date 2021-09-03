Погрожував знищити бізнес: СБУ спіймала начальника Льотної академії НАУ на хабарі в $20 тис.

Керівник установи погрожував бізнесменові знищити його бізнес, якщо той не передасть велику суму. Передбачуваного хабарника затримали, коли він їхав на зустріч із посередником.

Служба безпеки України затримала начальника Льотної академії Національного авіаційного університету за підозрою у вимаганні $20 тисяч (близько 540 тисяч гривень — ред.) хабара у директора одного з приватних підприємств. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За версією слідства, керівник академії вимагав хабар від директора фірми за укладення договорів з установою, а в разі відмови погрожував бізнесменові "знищити" його бізнес.

Співробітники спецслужби затримали посередника на виїзді з Кропивницького, коли він отримував всю суму хабара. За даними СБУ, він планував втекти до Києва. Також спецслужба затримала начальника Льотної академії НАУ, який їхав на зустріч із посередником.

На даний момент фігуранти справи затримані, силовики продовжують слідчі дії за місцем проживання і роботи передбачуваних злочинців.

Найближчим часом їм повідомлять про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно з сайтом Льотної академії НАУ, посаду начальника установи з 10 березня 2021 року обіймає Олександр Олексійович Чумак.

[ + – ] Затримання підозрюваних у хабарництві

Нагадаємо, раніше силовики викрили посадових осіб, які незаконно оформляли дозвіл на проживання в Україні іноземцям. Послуги злочинців коштували від 1 до 3 тисяч доларів.

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