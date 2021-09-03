В Донецкой области два класса школы отправили на самоизоляцию: заражены учителя и дети

Новые случаи заболевания на коронавирус выявлены в районах, где зафиксирован низкий уровень вакцинации среди педагогов.

Два класса в территориальных громадах Донецкой области ушли на самоизоляцию после выявления новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди учителей и детей. Об этом информирует пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

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По словам чиновников, учебные классы ушли на самоизоляцию в Добропольской и Николаевской громадах.

Новые случаи заражения COVID-19 были выявлены у преподавателей и школьников после старта учебного года.

Чиновники администрации утверждают, что именно в Добропольской и Николаевской территориальных громадах, где два класса ушли на самоизоляцию, зафиксирован низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции среди преподавательского состава.

"На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шестеро учителей. Два класса фактически — один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине — дети пошли на самоизоляцию из-за того, что заболели их сверстники и заболели преподаватели. Именно в этих общинах, если мы посмотрим в разрезе территориальных общин, низкий процент вакцинации педагогических работников", — подчеркнула глава департамента образования ОГА Татьяна Сидашева.

Чиновница, выступая на брифинге, призвала родителей и преподавателей активно вакцинироваться и отметила, что власти перед началом учебного года создали все условия для безопасности образовательного процесса в Донецкой области.

Ранее Фокус сообщал о возможном введении локдауна в Киеве. По данным журналистов, карантин в столице ужесточат с 15 сентября, а ограничения, в первую очередь, коснутся общественного транспорта, заведений питания и салонов красоты.

Позже Фокус рассказывал, что власти Киева опровергли информацию о введении локдауна с 15 сентября. Введение жестких карантинных ограничений, как отметили в Госпродпотребслужбе, возможно при условии, если Киев попадет в желтую или красную зону карантина.