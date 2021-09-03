У Донецькій області два класи школи відправили на самоізоляцію: заражені вчителі і діти

Нові випадки захворювання на коронавірус виявлені в районах, де зафіксовано низький рівень вакцинації серед педагогів.

Два класи в територіальних громадах Донецької області пішли на самоізоляцію після виявлення нових випадків захворюваності коронавірусною інфекцією серед вчителів і дітей. Про це інформує пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

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За словами чиновників, навчальні класи пішли на самоізоляцію в Добропільській і Миколаївській громадах.

Нові випадки зараження COVID-19 були виявлені у викладачів і школярів після старту навчального року.

Чиновники адміністрації стверджують, що саме в Добропільській і Миколаївській територіальних громадах, де два класи пішли на самоізоляцію, зафіксований низький рівень вакцинації від коронавірусної інфекції серед викладацького складу.

"На вчорашній день у нас захворіли двоє учнів і шестеро вчителів. Два класи фактично — один у Добропільській територіальній громаді і один у Миколаївській громаді — діти пішли на самоізоляцію через те, що захворіли їхні однолітки і викладачі. Саме в цих громадах, якщо ми подивимося в розрізі територіальних громад, низький відсоток вакцинації педагогічних працівників", — підкреслила глава департаменту освіти ОДА Тетяна Сідашева.

Чиновниця, виступаючи на брифінгу, закликала батьків і викладачів активно вакцинуватися і зазначила, що влада перед початком навчального року створила всі умови для безпеки освітнього процесу в Донецькій області.

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