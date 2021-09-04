Закончить до холодов: бизнесмены обещают дать по 1 млн гривен на ремонт костела после пожара

По мнению Владислава Чечеткина, уже понятно, что огонь сильно повредил здание. К инициативе присоединились Андрей Ставницер, Рафал Ющак и Олег Гороховский.

После пожара в костеле святого Николая в Киеве ряд бизнесменов объявили о намерении выделить средства на его восстановление. Первым инициативу проявил основатель Rozetka Владислав Чечеткин.

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Как пишет Владислав Чечеткин, ремонтные работы нужно завершить до наступления холодов. Несмотря на отсутствие оценок ущерба, уже понятно, что огонь сильно повредил костел.

"Мы не можем оставаться в стороне. Rozetka выделит 1 000 000 гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединяться. Это наша история. Наша гордость", — пишет бизнесмен.

Фото: скриншот из Facebook

Бизнесмен Андрей Ставницер также пообещал выделить 1 млн гривен на восстановление костела.

"Этот храм мы каждый день видим из окон своего офиса. Можно сказать, это отчасти наш дом и наша ответственность. Год назад мы вместе с соседями привлекли команду Николая Каблука, чтобы подготовить для костела специальную систему подсветки и сделать так, чтобы видно шикарное готическое здание было и в темное время суток. До того храм просто становился невидимым вечером", — пишет Ставницер.

Фото: скриншот из Facebook

Гендиректор Альфа-банка Украина Рафал Ющак тоже выделит средства на восстановление.

"Это отличная инициатива. Альфа Банк поможет также. Вы можете рассчитывать на нас", — написал гендиректор в Facebook.

Фото: скриншот из Facebook

Сооснователь monobank Олег Гороховский также выделяет 1 млн гривен на восстановление костела.

Фото: скриншот из Facebook

Кроме того, в соцсетях есть информация, что часть людей уже переводят деньги просто на счет дома органной музыки с пометкой "на реставрацию".

Отметим, что на данный момент нет единого счета, куда можно переводить средства на восстановление костела. Владислав Чечеткин обещает в ближайшие пару дней его сделать.

Добавим, что в апреле 2019 года во Франции, когда происходил сбор средств на сгоревший в апреле собор Нотр-Дам-де-Пари, миллиардеры и крупные бренды также обещали выделить средства на восстановление — более 600 млн евро за полдня. Однако, как пишет USA Today, первыми откликнулись простые граждане.

"Крупные доноры не заплатили. Ни единого цента", — заявлял в июне 2019 года (через два месяца после пожара) пресс-секретарь собора Андрэ Финот.

Через год после пожара на восстановление Нотр-Дама удалось собрать более 1 млрд евро от 320 тыс. доноров по всему миру. Средний размер пожертвования составил чуть больше 3 евро.

Напомним, в Киеве горел Костел Святого Николая. В результате пострадал орган и внутренняя часть помещения. В римско-католической церкви считают, что это знак того, что церковь нужно передать верующим.