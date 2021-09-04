Закінчити до холодів: бізнесмени обіцяють дати по 1 млн гривень на ремонт Костелу після пожежі

На думку Владислава Чечоткіна, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив будівлю. До ініціативи приєдналися Андрій Ставніцер, Рафал Ющак та Олег Гороховський.

Після пожежі в Костелі Святого Миколая в Києві ряд бізнесменів оголосили про намір виділити кошти на його відновлення. Першим ініціативу проявив засновник Rozetka Владислав Чечоткін.

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Як пише Владислав Чечоткін, ремонтні роботи потрібно завершити до настання холодів. Незважаючи на відсутність оцінок збитку, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел.

"Ми не можемо залишатися осторонь. Rozetka виділить 1 000 000 гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднуватися. Це наша історія. Наша гордість", — пише бізнесмен.

Фото: скриншот из Facebook

Бізнесмен Андрій Ставніцер також пообіцяв виділити 1 млн гривень на відновлення костелу.

"Цей храм ми кожен день бачимо з вікон свого офісу. Можна сказати, це частково наш будинок і наша відповідальність. Рік тому ми разом з сусідами залучили команду Миколу Каблука, щоб підготувати для Костелу спеціальну систему підсвічування і зробити так, щоб шикарну готичну будівля було видно і в темний час доби. До того храм просто ставав невидимим ввечері ", — пише Ставніцер.

Фото: скриншот из Facebook

Гендиректор Альфа-банку Україна Рафал Ющак теж виділить кошти на відновлення.

"Це відмінна ініціатива. Альфа Банк допоможе також. Ви можете розраховувати на нас", — написав гендиректор в Facebook.

Фото: скриншот из Facebook

Співзасновник monobank Олег Горохівський також виділяє 1 млн гривень на відновлення костелу.

Фото: скриншот из Facebook

Крім того, в соцмережах є інформація, що частина людей вже переводять гроші просто на рахунок будинку органної музики з позначкою "на реставрацію".

Відзначимо, що на даний момент немає єдиного рахунку, куди можна переказувати кошти на відновлення костелу. Владислав Чечоткін обіцяє в найближчі пару днів його зробити.

Додамо, що в квітні 2019 року у Франції, коли відбувався збір коштів на згорілий в квітні собор Нотр-Дам-де-Парі, мільярдери і великі бренди також обіцяли виділити кошти на відновлення — більш 600 млн євро за півдня. Однак, як пише USA Today, першими відгукнулися прості громадяни.

"Великі донори не заплатили. Жодного цента", — заявляв у червні 2019 роки (через два місяці після пожежі) прес-секретар собору Андре Фінот.

Через рік після пожежі на відновлення Нотр-Дама вдалося зібрати понад 1 млрд євро від 320 тис. Донорів по всьому світу. Середній розмір пожертвування становив трохи більше 3 євро.

Нагадаємо, в Києві горів Костел Святого Миколая. В результаті постраждав орган і внутрішня частина приміщення. У римсько-католицькій церкві вважають, що це знак того, що Костел треба передати віруючим.