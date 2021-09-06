Статистика коронавируса на 6 сентября: 773 новых случая COVID-19, 635 госпитализаций

Среди зараженных коронавирусной инфекцией за минувший день — 62 детей и 8 медицинских работников.

В Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 773 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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По данным медиков, 635 человек были госпитализированы с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди зараженных — 62 детей и 8 медработников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 773 человек;

выздоровело — 457 человек;

летальные случаи — 18;

госпитализировано — 635 человек.

Статистика госпитализаций за неделю:

30 августа — 470;

31 августа — 874;

1 сентября — 787;

2 сентября — 826;

3 сентября — 824;

4 сентября — 899;

5 сентября — 635.

Как рассказывают в Минздраве, за минувшие сутки в Украине сделано 23015 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 11823;

методом ИФА — 1879;

экспресс-тесты на инфекцию — 9853.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувший день стали Киев, Черновицкая и Одесская области. В ТОП-5 также вошли:

Киев — 93 случая;

Черновицкая область — 69 случаев;

Одесская область — 63 случая;

Тернопольская область — 61 случай;

Львовская область — 56 случаев.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

заболело — 2 298 307 человек;

выздоровело — 2 213 177 человек;

летальные случаи — 54001;

сделано ПЦР-тестов — 12 108 589.

В Минздраве также рассказали, что за минувшие сутки в Украине вакцинировано 41787 человек. Одну дозу получили 12367 человек, а полный курс иммунизации прошли 29420 пациентов. В течение дня в Украине работали 328 мобильных бригад, 973 прививочных пунктов и 347 центров вакцинации населения.

[ + – ] Статистика коронавируса за 6 сентября

Ранее Фокус сообщал о новой волне COVID-19 в Украине из-за коронавируса "Дельта". По прогнозам НАН, в первые недели сентября ежедневно будут фиксировать 3-3,5 тысяч новых случаев заражения, а смертность на фоне новой волны COVID-19 будет на уровне несколько десятков тысяч.

Также Фокус рассказывал, что в Умани зафиксировали первые случаи заражения COVID-19 среди хасидов. В городе следят за выполнением противоэпидемических мер, направленных на предотвращение новой вспышки коронавирусной инфекции.