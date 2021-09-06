Статистика коронавируса на 6 сентября: 773 новых случая COVID-19, 635 госпитализаций
Среди зараженных коронавирусной инфекцией за минувший день — 62 детей и 8 медицинских работников.
В Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 773 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.
По данным медиков, 635 человек были госпитализированы с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди зараженных — 62 детей и 8 медработников.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 773 человек;
- выздоровело — 457 человек;
- летальные случаи — 18;
- госпитализировано — 635 человек.
Статистика госпитализаций за неделю:
- 30 августа — 470;
- 31 августа — 874;
- 1 сентября — 787;
- 2 сентября — 826;
- 3 сентября — 824;
- 4 сентября — 899;
- 5 сентября — 635.
Как рассказывают в Минздраве, за минувшие сутки в Украине сделано 23015 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 11823;
- методом ИФА — 1879;
- экспресс-тесты на инфекцию — 9853.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувший день стали Киев, Черновицкая и Одесская области. В ТОП-5 также вошли:
- Киев — 93 случая;
- Черновицкая область — 69 случаев;
- Одесская область — 63 случая;
- Тернопольская область — 61 случай;
- Львовская область — 56 случаев.
За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:
- заболело — 2 298 307 человек;
- выздоровело — 2 213 177 человек;
- летальные случаи — 54001;
- сделано ПЦР-тестов — 12 108 589.
В Минздраве также рассказали, что за минувшие сутки в Украине вакцинировано 41787 человек. Одну дозу получили 12367 человек, а полный курс иммунизации прошли 29420 пациентов. В течение дня в Украине работали 328 мобильных бригад, 973 прививочных пунктов и 347 центров вакцинации населения.
Ранее Фокус сообщал о новой волне COVID-19 в Украине из-за коронавируса "Дельта". По прогнозам НАН, в первые недели сентября ежедневно будут фиксировать 3-3,5 тысяч новых случаев заражения, а смертность на фоне новой волны COVID-19 будет на уровне несколько десятков тысяч.
Также Фокус рассказывал, что в Умани зафиксировали первые случаи заражения COVID-19 среди хасидов. В городе следят за выполнением противоэпидемических мер, направленных на предотвращение новой вспышки коронавирусной инфекции.