Статистика коронавірусу станом на 6 вересня: 773 нові випадки COVID-19, 635 госпіталізацій
Серед заражених коронавірусною інфекцією за минулий день — 62 дітей і 8 медичних працівників.
В Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними медиків, 635 осіб були госпіталізовані з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію. Серед заражених — 62 дітей і 8 медпрацівників.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 773 осіб;
- видужали — 457 осіб;
- летальні випадки — 18;
- госпіталізовані — 635 осіб.
Статистика госпіталізацій за тиждень:
- 30 серпня — 470;
- 31 серпня — 874;
- 1 вересня — 787;
- 2 вересня — 826;
- 3 вересня — 824;
- 4 вересня — 899;
- 5 вересня — 635.
Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, за минулу добу в Україні зроблено 23 015 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 11 823;
- методом ІФА — 1 879;
- експрес-тести на інфекцію — 9 853.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за минулий день стали Київ, Чернівецька та Одеська області. У ТОП-5 також увійшли:
- Київ — 93 випадки;
- Чернівецька область — 69 випадків;
- Одеська область — 63 випадки;
- Тернопільська область — 61 випадок;
- Львівська область — 56 випадків.
За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:
- захворіли — 2 298 307 осіб;
- видужали — 2 213 177 осіб;
- летальні випадки — 54001;
- зроблено ПЛР-тестів — 12 108 589.
У МОЗ також розповіли, що за минулу добу в Україні вакциновані 41 787 осіб. Одну дозу отримали 12 367 осіб, а повний курс імунізації пройшли 29 420 пацієнтів. Протягом дня в Україні працювали 328 мобільних бригад, 973 прищепні пункти і 347 центрів вакцинації населення.
Раніше Фокус повідомляв про нову хвилю COVID-19 в Україні через коронавірус "Дельта". За прогнозами НАН, у перші тижні вересня щодня будуть фіксувати 3-3,5 тисячі нових випадків зараження, а смертність на тлі нової хвилі COVID-19 буде на рівні кілька десятків тисяч.
Також Фокус розповідав, що в Умані зафіксували перші випадки зараження COVID-19 серед хасидів. У місті стежать за виконанням протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання нового спалаху коронавірусної інфекції.