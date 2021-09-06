Статистика коронавірусу станом на 6 вересня: 773 нові випадки COVID-19, 635 госпіталізацій

Серед заражених коронавірусною інфекцією за минулий день — 62 дітей і 8 медичних працівників.

В Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За даними медиків, 635 осіб були госпіталізовані з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію. Серед заражених — 62 дітей і 8 медпрацівників.

За минулу добу в Україні:

захворіли — 773 осіб;

видужали — 457 осіб;

летальні випадки — 18;

госпіталізовані — 635 осіб.

Статистика госпіталізацій за тиждень:

30 серпня — 470;

31 серпня — 874;

1 вересня — 787;

2 вересня — 826;

3 вересня — 824;

4 вересня — 899;

5 вересня — 635.

Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, за минулу добу в Україні зроблено 23 015 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 11 823;

методом ІФА — 1 879;

експрес-тести на інфекцію — 9 853.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за минулий день стали Київ, Чернівецька та Одеська області. У ТОП-5 також увійшли:

Київ — 93 випадки;

Чернівецька область — 69 випадків;

Одеська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 61 випадок;

Львівська область — 56 випадків.

За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

захворіли — 2 298 307 осіб;

видужали — 2 213 177 осіб;

летальні випадки — 54001;

зроблено ПЛР-тестів — 12 108 589.

У МОЗ також розповіли, що за минулу добу в Україні вакциновані 41 787 осіб. Одну дозу отримали 12 367 осіб, а повний курс імунізації пройшли 29 420 пацієнтів. Протягом дня в Україні працювали 328 мобільних бригад, 973 прищепні пункти і 347 центрів вакцинації населення.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 6 вересня

Раніше Фокус повідомляв про нову хвилю COVID-19 в Україні через коронавірус "Дельта". За прогнозами НАН, у перші тижні вересня щодня будуть фіксувати 3-3,5 тисячі нових випадків зараження, а смертність на тлі нової хвилі COVID-19 буде на рівні кілька десятків тисяч.

Також Фокус розповідав, що в Умані зафіксували перші випадки зараження COVID-19 серед хасидів. У місті стежать за виконанням протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання нового спалаху коронавірусної інфекції.