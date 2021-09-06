Умер мальчик из Черкасс, у которого нашли следы пыток

У ребенка были пролежни, надорваны ухо, губа и половой орган. Также на теле выявлены следы тушения сигарет. Подозревают в зверствах неродную бабушку Андрея.

Семилетний мальчик по имени Андрей из Черкасс, который, вероятно, был подвержен пыткам, умер в больнице. Об этом изданию "Про все" заявил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, смерть наступила 5 сентября в 18.10.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, ребенок не выходил из терминальной комы все то время, что находился под присмотром медиков. За его жизнь боролись на протяжении двух недель. Травмы, с которыми мальчик поступил в больницу, были очень серьезными — в частности, черепно-мозговая травма и прочие травмы, которые шокировали даже врачей. У ребенка были пролежни, надорваны ухо, губа и половой орган. Также на теле выявлены следы тушения сигарет.

По состоянию на сейчас подозреваемой в нанесении телесных повреждений является неродная бабушка мальчика, ей уже избрали меру пресечения — она в СИЗО.

Что случилось с мальчиком из Черкасс?

Ребенка, найденного во дворе рядом с местным парком, госпитализировали 24 августа с признаками мозговой комы третьей степени. У него обнаружили забойную рану головы и гематому мозга, оторванные губы, погрызенные животными уши и ожоги от сигарет. Врачи считают, что без сознания ребенок пробыл несколько дней.

Прокуратура открыла два уголовных производства — по ст. 128 (тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, что привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день после госпитализации врачи сообщили, что жизнедеятельность Андрея поддерживается за счет препаратов и аппаратов.

Затем правоохранители пришли к выводу, что неродная бабушка пострадавшего может быть причастна к издевательствам. Сама она сперва заявила, что мальчик упал с кучи кирпичей, однако в дальнейшем меняла показания.

Женщине объявили подозрение, однако отец ребенка неожиданно заявил, что никаких издевательств над ребенком не было.

30 августа мальчику стало хуже — его органы начали отказывать. Несмотря на это, врачи пытались до последнего бороться за его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Харькове девочку едва не задушили родители, которые решили развестись. Во время конфликта отец схватил ребенка, крепко прижал к себе и отказывался отпускать, несмотря на рыдания малышки.

Напомним также, что опубликованы видео, на которых врач в Ровно душит и бьет детей.