Помер хлопчик із Черкас, у якого знайшли сліди тортур

У дитини були пролежні, надірвані вухо, губа і статевий орган. Також на тілі знайдені сліди гасіння сигарет. Підозрюють у звірствах нерідну бабусю Андрія.

Семирічний хлопчик на ім'я Андрій з Черкас, який, ймовірно, був схильний до тортур, помер у лікарні. Про це виданню "Про все" заявив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, смерть настала 5 вересня о 18:10.

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За його словами, дитина не виходила з термінальної коми весь той час, що перебувала під наглядом медиків. За його життя боролися протягом двох тижнів. Травми, з якими хлопчик потрапив у лікарню, були дуже серйозними — зокрема, черепно-мозкова травма й інші травми, які шокували навіть лікарів. У дитини були пролежні, надірвані вухо, губа і статевий орган. Також на тілі знайдені сліди гасіння сигарет.

Станом на зараз підозрюваною в нанесенні тілесних ушкоджень є нерідна бабуся хлопчика, їй вже обрали запобіжний захід — вона в СІЗО.

Що трапилося з хлопчиком із Черкас?

Дитину, знайдену в дворі поруч із місцевим парком, госпіталізували 24 серпня з ознаками мозкової коми третього ступеня. У нього зафіксували забійну рану голови та гематому мозку, відірвані губи, погризені тваринами вуха й опіки від сигарет. Лікарі вважають, що без свідомості дитина пробула кілька днів.

Прокуратура відкрила два кримінальні провадження — за ст. 128 (тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

На наступний день після госпіталізації лікарі повідомили, що життєдіяльність Андрія підтримується за рахунок препаратів та апаратів.

Потім правоохоронці дійшли висновку, що нерідна бабуся постраждалого може бути причетна до знущань. Сама вона спершу заявила, що хлопчик впав з купи цегли, проте в подальшому змінювала свідчення.

Жінці оголосили підозру, однак батько дитини несподівано заявив, що ніяких знущань над дитиною не було.

30 серпня хлопчикові стало гірше — його органи почали відмовляти. Незважаючи на це, лікарі намагалися до останнього боротися за його життя.

Раніше повідомлялося, що в Харкові дівчинку ледь не задушили батьки, які вирішили розлучитися. Під час конфлікту батько схопив дитину, міцно притиснув до себе і відмовлявся відпускати, незважаючи на ридання малятка.

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