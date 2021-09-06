На реконструкцию Харьковского зоопарка из городского бюджета потратили более миллиарда гривен

На текущий момент в зоопарке открыты лишь 2 из 14 локаций. На его содержание в 2021 году выделили более 5,7 млн грн. При этом на предприятии не знают какой от него будет доход.

На реконструкцию и новое строительство Харьковского зоопарка в период с 01.01.2016 по 31.08.2021 из городского бюджета было потрачено 1 068 105 093 грн (1,068 миллиарда грн). Об этом стало известно из ответа коммунальной организации (КО) "Харьковский зоопарк" на запрос журналиста Фокуса.

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При этом в предприятии утверждают, что средств из других бюджетов, инвестиций или благотворительных взносов для реконструкции и нового строительства объекта не привлекалось.

В ответе на запрос также отмечается, что на обеспечение деятельности Харьковского зоопарка в течение 2021 года из городского бюджета было выделено 5 699 975 грн (почти 5,7 млн грн).

Какой же доход может принести зоопарк до конца года в предприятии не взялись прогнозировать, сославшись на его "коммунальный" и "неприбыльный" статус.

В ответе на запрос Фокуса также отмечается, что на текущий момент для владельцев "Карты харьковчанина" вход в Харьковский зоопарк является бесплатным, для гостей же города стоимость билета на текущий момент неизвестна.

[ + – ] На реконструкцию Харьковского зоопарка из бюджета города потратили более 1 млрд грн [ + – ] На реконструкцию Харьковского зоопарка из бюджета города потратили более 1 млрд грн

Харьковский зоопарк: реконструкция длилась 5 лет, но до сих пор не закончилась

Харьковский зоопарк, находящийся в самом центре города, по адресу ул. Сумская, 35 (станции метро "Госпром" и "Университет"), закрыли на реконструкцию летом 2016 года. Тогда на проведение работ выделили 104 млн грн и планировали их завершить в течение двух лет. Летом 2018 года реконструкцию решили продлить еще на столько же.

В ходе модернизации Харьковского зоопарка представители местных общественных организаций неоднократно обращали внимание на завышение стоимости тех или иных закупок. Например, во время сессии Харьковского горсовета в апреле 2019 года поднимался вопрос о том, что ананасы для животных решили приобрести по цене в 360 гривен за кг при рыночной их стоимости в 60 гривен за кг. В ответ на это тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес обещал, что "накормит ананасами из кирпичей" тех, кто захотел "съесть фруктов за счет обезьян".

[ + – ] "Накормлю ананасами из кирпичей", - Кернес о закупках Харьковского зоопарка

23 августа 2021 года, на День города Харькова, состоялось торжественное открытие зоопарка. Во время мероприятия секретарь горсовета Игорь Терехов, временно исполняющий обязанности мэра, заявил, что реконструкцию Харьковского зоопарка начали пять лет назад, однако активные работы на объекте велись только последние два года.

Впрочем, на текущий момент модернизация Харьковского зоопарка еще не завершена. По состоянию на сегодняшний день в нем открыты лишь две локации: "Тропа тигров" и "Африканская саванна". На сайте городского совета пишут, что остальные 12 частей зоопарка — в том числе "Планету обезьян", "Королевство слонов", "Террариум", "Океанариум" и "Южную Америку" — будут открывать по мере увеличения его пропускной способности.

[ + – ] В Харьковском зоопарке пока открыты лишь 2 зоны Фото: Newsroom

[ + – ] Харьковский зоопарк после реконструкции

[ + – ] Харьковский зоопарк после реконструкции

[ + – ] Харьковский зоопарк [ + – ] Обновленный зоопарк в Харькове [ + – ] Обезьяны [ + – ] Жираф [ + – ] Слон [ + – ] Обновленный зоопарк

Напомним, в день открытия Харьковского зоопарка многие желавшие в него попасть не смогли этого сделать, поскольку пускали туда лишь по приглашениям. В начале сентября в соцсетях сообщалось, что машинист метрополитена решил продать бесплатные билеты в Харьковский зоопарк, которые сотрудникам предприятия выдали в качестве компенсации за задержку заработной платы.