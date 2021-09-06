На реконструкцію Харківського зоопарку з міського бюджету витратили понад мільярд гривень

На поточний момент у зоопарку відриті лише 2 з 14 локацій. На його утримання у 2021 році виділили понад 5,7 млн грн. При цьому на підприємстві не знають який від нього буде дохід.

На реконструкцію і нове будівництво Харківського зоопарку в період із 01.01.2016 по 31.08.2021 з міського бюджету було витрачено 1 068 105 093 грн (1,068 мільярдів грн). Про це стало відомо з відповіді комунальної організації (КО) "Харківський зоопарк" на запит журналіста Фокуса.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При цьому в підприємстві стверджують, що кошти з інших бюджетів, інвестицій або благодійних внесків для реконструкції і нового будівництва об'єкта не залучалися.

У відповіді на запит також зазначається, що на забезпечення діяльності Харківського зоопарку протягом 2021 року через міський бюджет було виділено 5 699 975 грн (майже 5,7 млн грн).

Який же дохід може принести зоопарк до кінця року в підприємстві не взялися прогнозувати, пославшись на його "комунальний" і "неприбутковий" статус.

У відповіді на запит Фокуса також зазначається, що на поточний момент для власників "Картки харків'янина" вхід у Харківський зоопарк є безкоштовним, для гостей же міста вартість квитка на поточний момент невідома.

[ + – ] На реконструкцію Харківського зоопарку з бюджету міста витратили понад 1 млрд грн [ + – ] На реконструкцію Харківського зоопарку з бюджету міста витратили понад 1 млрд грн

Харківський зоопарк: реконструкція тривала 5 років, але досі не закінчилася

Харківський зоопарк, що знаходиться в самому центрі міста, за адресою вул. Сумська, 35 (станції метро "Держпром" та "Університет"), закрили на реконструкцію влітку 2016 року. Тоді на проведення робіт виділили 104 млн грн і планували їх завершити протягом двох років. Влітку 2018 року реконструкцію вирішили продовжити ще на стільки ж.

У процесі модернізації Харківського зоопарку представники місцевих громадських організацій неодноразово звертали увагу на завищення вартості тих чи інших закупівель. Наприклад, під час сесії Харківської міськради в квітні 2019 року порушувалося питання про те, що ананаси для тварин вирішили придбати за ціною 360 гривень за кг при ринковій їхній вартості 60 гривень за кг. У відповідь на це тодішній мер Харкова Геннадій Кернес обіцяв, що "нагодує ананасами з цегли" тих, хто захотів "з'їсти фруктів за рахунок мавп".

[ + – ] "Нагодую ананасами з цегли", — Кернес про закупівлі Харківського зоопарку

23 серпня 2021 року на День міста Харкова, відбулося урочисте відкриття зоопарку. Під час заходу секретар міськради Ігор Терехов, тимчасовий виконувач обов'язків мера, заявив, що реконструкцію Харківського зоопарку почали п'ять років тому, проте активні роботи на об'єкті велися тільки останні два роки.

Утім, на поточний момент модернізація Харківського зоопарку ще не завершена. Станом на сьогоднішній день у ньому відкриті лише дві локації: "Стежка тигрів" та "Африканська савана". На сайті міської ради пишуть, що інші 12 частин зоопарку — зокрема "Планета мавп", "Королівство слонів", "Тераріум", "Океанаріум" і "Південна Америка" — відкриватимуть у міру збільшення його пропускної здатності.

[ + – ] У Харківському зоопарку поки відкриті лише 2 зони Фото: Newsroom

[ + – ] Харківський зоопарк після реконструкції

[ + – ] Харківський зоопарк після реконструкції

[ + – ] Харківський зоопарк [ + – ] Оновлений зоопарк у Харкові [ + – ] Мавпи [ + – ] Жираф [ + – ] Слон [ + – ] Оновлений зоопарк

Нагадаємо, в день відкриття Харківського зоопарку багато охочих у нього потрапити не змогли цього зробити, оскільки пускали туди лише за запрошеннями. На початку вересня в соцмережах повідомлялося, що машиніст метрополітену вирішив продати безкоштовні квитки в Харківський зоопарк, які співробітникам підприємства видали як компенсації за затримку заробітної плати.