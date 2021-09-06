Уже ремонтируют: в Киеве вновь сломался сухой фонтан (фото, видео)

Журналисты запечатлели рабочих, которые чем-то занимаются под покрытием фонтана. Также перед объектом установили антипарковочные столбы.

На Арсенальной площади в Киеве вновь сломался сухой фонтан, который был торжественно открыт 1 сентября. Соответствующее видео предоставили "Вести".

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Совсем недавно фонтан починили после того, как его сломал наехавший на него грузовой автомобиль. Теперь же на кадрах видно, что на месте присутствует немногочисленная группа рабочих. Также среди новшеств — установленные антипарковочные столбы, вероятно, для предотвращения ЧП, подобных тому, что имело место.

Фото: Вести

Курьезный инцидент произошел 2 сентября, когда фургон провалился в фонтан из-за желания водителя сократить путь и доставить воду в одно из заведений общественного питания. Работы по восстановлению объекта оплатил инвестор, хотя мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что компенсировать ущерб должен водитель фургона.

Затем фонтан восстановили и Кличко пригласил киевлян насладиться его красотой.

На открытии 1 сентября сухого фонтана, о котором идет речь, присутствовал мэр Киева Виталий Кличко. Тогда градоначальник отметил, что рад тому, что в столице появляется все больше привлекательных локаций.

"Продолжаем обновлять парки и скверы и создавать общественные пространства. А тут мы еще сегодня открываем "сухой" фонтан. Хороший, с подстветкой", — заявил мэр.

Фото: КГГА

Напомним, компания Red Bull UA попросила прощения у жителей Киева и столичной власти за экстремальную видеосъемку и пообещала "сделать все возможное" для восстановления "теплых отношений" с городом и киевлянами.