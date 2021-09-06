Уже ремонтують: у Києві знову зламався сухий фонтан (фото, відео)

Журналісти запам'ятали робочих, які чимось займалися під покриттям фонтану. Також перед об'єктом встановили антипаркувальні стовпи.

На Арсенальній площі в Києві знову зламався сухий фонтан, який був урочисто відкритий 1 вересня. Відповідне відео надали "Вести".

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Зовсім недавно фонтан полагодили після того, як його зламав вантажний автомобіль, який наїхав на нього. Тепер на кадрах видно, що на місці присутня нечисленна група робітників. Також серед нововведень — встановлені антипаркувальні стовпи, ймовірно, для запобігання НП, подібних до тої, яка відбулася.

Курйозний інцидент стався 2 вересня, коли фургон провалився в фонтан через бажання водія скоротити шлях і доставити воду в один із закладів громадського харчування. Роботи з відновлення об'єкта оплатив інвестор, хоча мер Києва Віталій Кличко заявляв, що компенсувати збитки має водій фургона.

Потім фонтан відновили, і Кличко запросив киян насолодитися його красою.

На відкритті 1 вересня сухого фонтана, про який йдеться, був присутній мер Києва Віталій Кличко. Тоді градоначальник зазначив, що радий тому, що в столиці з'являється все більше привабливих локацій.

"Продовжуємо оновлювати парки і сквери і створювати громадські простори. А тут ми ще сьогодні відкриваємо сухий фонтан. Хороший, з підсвіткою", — заявив мер.

Фото: КГГА

Нагадаємо, компанія Red Bull UA попросила вибачення у жителів Києва і столичної влади за екстремальну відеозйомку і пообіцяла "зробити все можливе" для відновлення "теплих стосунків" із містом і киянами.