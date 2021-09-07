Статистика коронавируса на 7 сентября: 2197 новых случаев COVID-19, 485 госпитализаций
Коронавирусной инфекцией за минувшие сутки также заразились 197 детей и 37 медицинских работников.
В Украине официально зафиксировано 2197 новых случаев заражения COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 485 человек.
В МОЗ также отметили, что жертвами COVID-19 за минувший день стали 53 пациента.
За прошлые сутки в Украине:
- заболело — 2197 человек;
- выздоровело — 1429 человек;
- летальные случаи — 53;
- госпитализировано — 485.
Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:
- 31 августа — 874;
- 1 сентября — 787;
- 2 сентября — 826;
- 3 сентября — 824;
- 4 сентября — 899;
- 5 сентября — 635;
- 6 сентября — 485.
Медики за один день сделали 48399 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 22596;
- методом ИФА — 7811;
- экспресс-тесты на COVID-19 — 17992.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувшие сутки стали Киев, Львовская и Харьковская области:
- Киев — 304 случая;
- Львовская область — 165 случаев;
- Харьковская область — 163 случая;
- Днепропетровская область — 151 случай;
- Запорожская область — 149 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 300 504 человек;
- выздоровело — 2 214 606 человек;
- летальные случаи — 54 054;
- сделано ПЦР-тестов — 12 131 185.
Как рассказали в Минздраве, медики за минувший день сделали 133922 прививок от коронавирусной инфекции. Одну дозу вакцины получили 37380 пациентов, полностью иммунизированы — 96542. В течение суток в Украине работали 882 мобильные бригады, 2827 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.
Ранее Фокус рассказывал про первые случаи заражения COVID-19 среди хасидов в Умани. Эпидемическая ситуация в Умани, куда на празднование Рош ха-Шана приехали тысячи паломников-хасидов, неустойчива, а в городе уже зафиксировали первые случаи коронавирусной инфекции среди иностранцев.
Также Фокус сообщал, когда в Украине могут ввести локдаун. По словам главного санврача Игоря Кузина, красный уровень карантина будет введен не раньше ноября, а в случае ужесточения карантинных ограничений поблажки получат привитые граждане.