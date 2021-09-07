Статистика коронавируса на 7 сентября: 2197 новых случаев COVID-19, 485 госпитализаций

Коронавирусной инфекцией за минувшие сутки также заразились 197 детей и 37 медицинских работников.

В Украине официально зафиксировано 2197 новых случаев заражения COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 485 человек.

В МОЗ также отметили, что жертвами COVID-19 за минувший день стали 53 пациента.

За прошлые сутки в Украине:

заболело — 2197 человек;

выздоровело — 1429 человек;

летальные случаи — 53;

госпитализировано — 485.

Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:

31 августа — 874;

1 сентября — 787;

2 сентября — 826;

3 сентября — 824;

4 сентября — 899;

5 сентября — 635;

6 сентября — 485.

Медики за один день сделали 48399 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 22596;

методом ИФА — 7811;

экспресс-тесты на COVID-19 — 17992.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувшие сутки стали Киев, Львовская и Харьковская области:

Киев — 304 случая;

Львовская область — 165 случаев;

Харьковская область — 163 случая;

Днепропетровская область — 151 случай;

Запорожская область — 149 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 300 504 человек;

выздоровело — 2 214 606 человек;

летальные случаи — 54 054;

сделано ПЦР-тестов — 12 131 185.

Как рассказали в Минздраве, медики за минувший день сделали 133922 прививок от коронавирусной инфекции. Одну дозу вакцины получили 37380 пациентов, полностью иммунизированы — 96542. В течение суток в Украине работали 882 мобильные бригады, 2827 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.

[ + – ] Статистика коронавируса за 7 сентября

Ранее Фокус рассказывал про первые случаи заражения COVID-19 среди хасидов в Умани. Эпидемическая ситуация в Умани, куда на празднование Рош ха-Шана приехали тысячи паломников-хасидов, неустойчива, а в городе уже зафиксировали первые случаи коронавирусной инфекции среди иностранцев.

Также Фокус сообщал, когда в Украине могут ввести локдаун. По словам главного санврача Игоря Кузина, красный уровень карантина будет введен не раньше ноября, а в случае ужесточения карантинных ограничений поблажки получат привитые граждане.