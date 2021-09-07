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Статистика коронавируса на 7 сентября: 2197 новых случаев COVID-19, 485 госпитализаций

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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 53 человека
Фото: cis.minsk.by | Коронавирус в Украине

Коронавирусной инфекцией за минувшие сутки также заразились 197 детей и 37 медицинских работников.

В Украине официально зафиксировано 2197 новых случаев заражения COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.

С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 485 человек.

В МОЗ также отметили, что жертвами COVID-19 за минувший день стали 53 пациента.

За прошлые сутки в Украине:

  • заболело — 2197 человек;
  • выздоровело — 1429 человек;
  • летальные случаи — 53;
  • госпитализировано — 485.

Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:

  • 31 августа — 874;
  • 1 сентября — 787;
  • 2 сентября — 826;
  • 3 сентября — 824;
  • 4 сентября — 899;
  • 5 сентября — 635;
  • 6 сентября — 485.

Медики за один день сделали 48399 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

  • методом ПЦР — 22596;
  • методом ИФА — 7811;
  • экспресс-тесты на COVID-19 — 17992.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувшие сутки стали Киев, Львовская и Харьковская области:

  • Киев — 304 случая;
  • Львовская область — 165 случаев;
  • Харьковская область — 163 случая;
  • Днепропетровская область — 151 случай;
  • Запорожская область — 149 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 300 504 человек;
  • выздоровело — 2 214 606 человек;
  • летальные случаи — 54 054;
  • сделано ПЦР-тестов — 12 131 185.

Как рассказали в Минздраве, медики за минувший день сделали 133922 прививок от коронавирусной инфекции. Одну дозу вакцины получили 37380 пациентов, полностью иммунизированы — 96542. В течение суток в Украине работали 882 мобильные бригады, 2827 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 53 человека
Статистика коронавируса за 7 сентября

Ранее Фокус рассказывал про первые случаи заражения COVID-19 среди хасидов в Умани. Эпидемическая ситуация в Умани, куда на празднование Рош ха-Шана приехали тысячи паломников-хасидов, неустойчива, а в городе уже зафиксировали первые случаи коронавирусной инфекции среди иностранцев.

Также Фокус сообщал, когда в Украине могут ввести локдаун. По словам главного санврача Игоря Кузина, красный уровень карантина будет введен не раньше ноября, а в случае ужесточения карантинных ограничений поблажки получат привитые граждане.