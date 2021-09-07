Статистика коронавірусу станом на 7 вересня: 2 197 нових випадків COVID-19, 485 госпіталізацій
Коронавірусною інфекцією за минулу добу також заразилися 197 дітей і 37 медичних працівників.
В Україні офіційно зафіксовано 2 197 нових випадків зараження COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 485 осіб.
У МОЗ також зазначили, що жертвами COVID-19 за минулий день стали 53 пацієнти.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 2 197 осіб;
- видужали — 1 429 осіб;
- летальні випадки — 53;
- госпіталізовані — 485.
Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:
- 31 серпня — 874;
- 1 вересня — 787;
- 2 вересня — 826;
- 3 вересня — 824;
- 4 вересня — 899;
- 5 вересня — 635;
- 6 вересня — 485.
Медики за один день зробили 48 399 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 22 596;
- методом ІФА — 7 811;
- експрес-тести на COVID-19 — 17 992.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за минулу добу стали Київ, Львівська та Харківська області:
- Київ — 304 випадки;
- Львівська область — 165 випадків;
- Харківська область — 163 випадки;
- Дніпропетровська область — 151 випадок;
- Запорізька область — 149 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 300 504 осіб;
- видужали — 2 214 606 осіб;
- летальні випадки — 54 054;
- зроблено ПЛР-тестів — 12 131 185.
Як розповіли в МОЗ, медики за минулий день зробили 133 922 щеплень від коронавірусної інфекції. Одну дозу вакцини отримали 37 380 пацієнтів, повністю імунізовані — 96 542. Протягом доби в Україні працювали 882 мобільні бригади, 2 827 прищепних пунктів і 338 центрів вакцинації.
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