RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні

Статистика коронавірусу станом на 7 вересня: 2 197 нових випадків COVID-19, 485 госпіталізацій

327
В Україні за добу від COVID-19 померло 53 людини
Фото: cis.minsk.by | Коронавірус в Україні

Коронавірусною інфекцією за минулу добу також заразилися 197 дітей і 37 медичних працівників.

В Україні офіційно зафіксовано 2 197 нових випадків зараження COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 485 осіб.

У МОЗ також зазначили, що жертвами COVID-19 за минулий день стали 53 пацієнти.

За минулу добу в Україні:

  • захворіли — 2 197 осіб;
  • видужали — 1 429 осіб;
  • летальні випадки — 53;
  • госпіталізовані — 485.

Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:

  • 31 серпня — 874;
  • 1 вересня — 787;
  • 2 вересня — 826;
  • 3 вересня — 824;
  • 4 вересня — 899;
  • 5 вересня — 635;
  • 6 вересня — 485.

Медики за один день зробили 48 399 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

  • методом ПЛР — 22 596;
  • методом ІФА — 7 811;
  • експрес-тести на COVID-19 — 17 992.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за минулу добу стали Київ, Львівська та Харківська області:

  • Київ — 304 випадки;
  • Львівська область — 165 випадків;
  • Харківська область — 163 випадки;
  • Дніпропетровська область — 151 випадок;
  • Запорізька область — 149 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 300 504 осіб;
  • видужали — 2 214 606 осіб;
  • летальні випадки — 54 054;
  • зроблено ПЛР-тестів — 12 131 185.

Як розповіли в МОЗ, медики за минулий день зробили 133 922 щеплень від коронавірусної інфекції. Одну дозу вакцини отримали 37 380 пацієнтів, повністю імунізовані — 96 542. Протягом доби в Україні працювали 882 мобільні бригади, 2 827 прищепних пунктів і 338 центрів вакцинації.

В Україні за добу від COVID-19 померло 53 людини
Статистика коронавірусу за 7 вересня

Раніше Фокус розповідав про перші випадки зараження COVID-19 серед хасидів в Умані. Епідемічна ситуація в Умані, куди на святкування Рош га-Шана приїхали тисячі прочан-хасидів, нестійка, а в місті вже зафіксували перші випадки коронавірусної інфекції серед іноземців.

Також Фокус повідомляв, коли в Україні можуть ввести локдаун. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, червоний рівень карантину буде введений не раніше листопада, а в разі посилення карантинних обмежень поблажки отримають щеплені громадяни.