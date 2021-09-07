"Мы забыли о карантине": в Раде назвали самые "опасные" украинские области из-за COVID-19

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается и избежать ужесточения карантинных ограничений не удастся.

В Черновицкой, Львовской и Винницкой областях на сегодняшний день наихудшая ситуация из-за эпидемии COVID-19. Об этом на согласительном совете Верховной Рады заявил глава профильного комитета Михаил Радуцкий.

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По его словам, Украина приближается к желтому уровню эпидемиологической опасности, а оранжевая или красная зоны карантина будут введены в тех регионах, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

"Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли о карантине…Сегодня страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема", — подчеркнул Радуцкий на согласительном совете Парламента.

Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения предупредил, что наихудшая ситуация с COVID-19 сейчас в Украине в трех областях — Львовская, Винницкая и Черновицкая. Михаил Радуцкий предположил, что в указанных регионах будут ужесточать карантинные ограничения, но в целом по стране пока рано говорить об усилении карантина.

Михаил Радуцкий в эфире Апостроф TV подчеркнул, что Украину накроет новая волна COVID-19. По его словам, страна не избежит роста числа заражений коронавирусной инфекцией из-за большой антивакцинальной кампании.

"К сожалению, то, что мы видим сегодня в мире, и то, что говорят ученые, эксперты ВОЗ, наш Центр общественного здоровья, наше Министерство здравоохранения, — скорее всего, мы ее не избежим. Тем более, не по причине необеспечения вакцинами, а из-за очень большой антивакцинальной кампании. Мы не достигли результата в 60% вакцинированных. Когда нас обвиняли весной, что не хватает вакцин, это было правдой. Сегодня вакцин хватает, но некого вакцинировать", — подчеркнул нардеп в общении с журналистами.

Глава профильного комитета напомнил, что медицине на сегодняшний день известно более 100 коронавирусов, а на вопрос собеседника, почему именно сейчас Землю охватила пандемия COVID-19 ответил, что SARS-CoV-2 оказался одним из сильнейших вирусов.

"Проснулся такой вирус, который оказался сильнее тех, что мы знали до сегодняшнего дня. Когда появилась испанка свое время, это был якобы обычный грипп, но тогда он выкосил очень много людей", — резюмировал Радуцкий в эфире телеканала.

Ранее Фокус называл возможную дату ужесточения карантина в Украине. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, с 13 сентября могут ввести желтый уровень эпидемиологической опасности, из-за чего детям, которые посещают школы с низким уровнем вакцинации среди педагогов, придется обучаться в режиме онлайн.

Также Фокус рассказывал, что локдаун в Украине могут ввести в ноябре. Как отметил главный санврач Игорь Кузин, в случае ужесточения карантина привитые украинцы получат привилегии в виде допуска в публичные места.