"Ми забули про карантин": у Раді назвали найбільш "небезпечні" українські області через COVID-19

Епідемічна ситуація в Україні погіршується і уникнути посилення карантинних обмежень не вдасться.

У Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях на сьогоднішній день найгірша ситуація через епідемію COVID-19. Про це на погоджувальній раді Верховної Ради заявив глава профільного комітету Михайло Радуцький.

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За його словами, Україна наближається до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки, а помаранчева або червона зони карантину будуть введені в тих регіонах, де спостерігається зростання захворюваності COVID-19.

"Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація по світу. Ми сильно забули про карантин... Сьогодні країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані лише в тих областях, де є проблема", — підкреслив Радуцький на погоджувальній раді парламенту.

Глава комітету Ради з питань охорони здоров'я попередив, що найгірша ситуація з COVID-19 зараз в Україні в трьох областях — Львівській, Вінницькій та Чернівецькій. Михайло Радуцький припустив, що в зазначених регіонах будуть посилювати карантинні обмеження, але в цілому по країні поки рано говорити про посилення карантину.

Михайло Радуцький в ефірі Апостроф TV підкреслив, що Україну накриє нова хвиля COVID-19. За його словами, країна не уникне зростання кількості заражень коронавірусною інфекцією через велику антивакцинальну кампанію.

"На жаль, те, що ми бачимо сьогодні в світі, і те, що говорять вчені, експерти ВООЗ, наш Центр громадського здоров'я, наше Міністерство охорони здоров'я, — швидше за все, ми її не уникнемо. Тим більше, не з причини незабезпечення вакцинами, а через дуже велику антивакцинальну кампанію. Ми не досягли результату 60% вакцинованих. Коли нас звинувачували навесні, що не вистачає вакцин, це було правдою. Сьогодні вакцин вистачає, але нікого вакцинувати", — підкреслив нардеп під час спілкування із журналістами.

Глава профільного комітету нагадав, що медицині на сьогоднішній день відомо понад 100 коронавірусів, а на питання співрозмовника, чому саме зараз Землю охопила пандемія COVID-19 відповів, що SARS-CoV-2 виявився одним із найсильніших вірусів.

"Прокинувся такий вірус, який виявився сильнішим тих, що ми знали до сьогоднішнього дня. Коли з'явилася іспанка свого часу, це був нібито звичайний грип, але тоді він викосив дуже багато людей", — резюмував Радуцький в ефірі телеканалу.

Раніше Фокус називав можливу дату посилення карантину в Україні. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, з 13 вересня можуть ввести жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, через що дітям, які відвідують школи з низьким рівнем вакцинації серед педагогів, доведеться навчатися в режимі онлайн.

Також Фокус розповідав, що локдаун в Україні можуть ввести в листопаді. Як зазначив головний санлікар Ігор Кузін, у разі посилення карантину щеплені українці отримають привілеї у вигляді допуску в публічні місця.