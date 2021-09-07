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Мэр Ивано-Франковска пригрозил запретить выплачивать помощь невакцинированным (видео)

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Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Фото: Скриншот | Мэр Ивано-Франковска хочет запретить выплачивать помощь невакцинированным горожанам

Городской глава Руслан Марцинкив считает — если человек не использовал возможность привиться от коронавируса, то ему не стоит рассчитывать на материальную помощь в лечении.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение указывать, были ли люди, которые обращаются к местным властям за материальной помощью на лечение от коронавирусной болезни, вакцинированы от COVID-19. От этого, по его словам, будет зависеть решение касательно утверждения выплат. Об этом он заявил во вторник, 7 сентября, в ходе совещания в городском совете, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Во время совещания выступил директор департамента социальной политики Василий Семанюк. По его словам, с начала текущего года на лечение около 4 тысяч жителей города от коронавируса было выделено более 11 миллионов гривен. В ответ Марцинкив заявил, что это слишком большая сумма.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пожалуйста, указывайте были ли они вакцинированы (от коронавируса) или нет. Ну а как? Если человек был вакцинирован и заболел, тогда понятно. А если человек не воспользовался этим правом и обращается за материальной помощью? Вот когда не было вакцины, то мы понимаем. Поэтому указывайте это. От этого будет зависеть материальная помощь", — сказал мэр.

Заявление Марцинкива касательно ограничения невакцинированных в выплатах

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новую инициативу мэра Ивано-Франковска — некоторые согласились с его позицией, другие упрекали его в незаконных распоряжениях.

"Что-то мэр слишком уверенно распоряжается деньгами налогоплательщиков, как своими собственными. Местный царек: хочу дам, хочу не дам…", — негодует комментатор.

"Молодец! Государство выделило деньги на вакцину и создало условия для людей. А те, кто верит во всякую ерунду, пусть платит деньгами", — согласилась с мэрам другая пользовательница сети.

"Вакцинацию, конечно, нужно пропагандировать, но в рамках закона", — отметил комментатор.

"Тогда пусть запретит невакцинированным платить налоги на вакцинированных", — говорится в комментарии другого пользователя.

"Вроде логично, человек не вакцинировался и заболел короной, это его проблема. Тем более, что возможность вакцинироваться была у всех", — считает комментатор.

Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация
Марцинкив, коронавирус, вакцинация

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска обязал работников исполкома городского совета вакцинироваться от коронавируса. На это он дал чиновникам две недели. В обратном случае они могут быть лишены премий и даже уволены.

Также мы писали, что в апреле этого года Европейский суд по правам человека постановил, что обязательная вакцинация может быть необходимой и является законной в демократических обществах.