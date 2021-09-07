Мер Івано-Франківська пригрозив заборонити виплачувати допомогу невакцинованим (відео)

Міський голова Руслан Марцінків вважає — якщо людина не використала можливість зробити щеплення від коронавірусу, то їй не варто розраховувати на матеріальну допомогу в лікуванні.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення вказувати, чи були люди, які звертаються до місцевої влади за матеріальною допомогою на лікування від коронавірусної хвороби, вакциновані від COVID-19. Від цього, за його словами, буде залежати рішення щодо затвердження виплат. Про це він заявив у вівторок, 7 вересня, в ході наради в міській раді, яка транслювалося на його сторінці в Facebook.

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Під час наради виступив директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк. За його словами, з початку поточного року на лікування близько 4 тисяч жителів міста від коронавірусу було виділено понад 11 мільйонів гривень. У відповідь Марцінків заявив, що це занадто велика сума.

"Тепер якщо звертаються за матеріальною допомогою, будь ласка, вказуйте чи були вони вакциновані (від коронавірусу) чи ні. Ну а як? Якщо людина була вакцинована і захворіла, тоді зрозуміло. А якщо людина не скористалася цим правом і звертається за матеріальною допомогою? Ось коли не було вакцини, то ми розуміємо. Тому вказуйте це. Від цього буде залежати матеріальна допомога", — сказав мер.

[ + – ] Заява Марцінківа щодо обмеження невакцинованих у виплатах

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на нову ініціативу мера Івано-Франківська — деякі погодилися з його позицією, інші дорікали йому через незаконні розпорядження.

"Щось мер занадто впевнено розпоряджається грошима платників податків, як своїми власними. Місцевий царьок: хочу дам, хочу не дам ...", — обурюється коментатор.

"Молодець! Держава виділила гроші на вакцину і створила умови для людей. А ті, хто вірить у всяку нісенітницю, хай платить грошима", — погодилася з мером інша користувачка мережі.

"Вакцинацію, звичайно, потрібно пропагувати, але в межах закону", — зазначив коментатор.

"Тоді нехай заборонить невакцинованим платити податки на вакцинованих", — йдеться в коментарі іншого користувача.

"Начебто логічно, людина не вакцинувалася і захворіла короною, це її проблема. Тим більше, що можливість вакцинуватися була у всіх", — вважає коментатор.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська зобов'язав працівників виконкому міської ради вакцинуватися від коронавірусу. На це він дав чиновникам два тижні. В іншому випадку вони можуть бути позбавлені премій і навіть звільнені.

Також ми писали, що в квітні цього року Європейський суд з прав людини ухвалив, що обов'язкова вакцинація може бути необхідною і є законною в демократичних суспільствах.