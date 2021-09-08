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Статистика коронавируса на 8 сентября: 2772 новых случая COVID-19, 1017 госпитализаций

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В Украине за минувший день от COVID-19 скончались 60 человек
Фото: "РБК" | Коронавирус в Украине

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки в Украине стали 60 человек.

В Украине за минувший день официально зафиксировано 2772 новых случая заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.

По сравнению с позапрошлым днем, в стране резко увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19 или подозрением на инфекцию — 1017 человек.

Среди зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — 254 ребенка и 46 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 2772 человек;
  • выздоровело — 1411 человек;
  • летальные случаи — 60;
  • госпитализировано — 1017 человек.

Статистика госпитализаций в стране за последнюю неделю:

  • 1 сентября — 787;
  • 2 сентября — 826;
  • 3 сентября — 824;
  • 4 сентября — 899;
  • 5 сентября — 635;
  • 6 сентября — 485;
  • 7 сентября — 1017.

По данным Минздрава, за минувший день в Украине сделали 67391 тест на COVID-19, среди которых:

  • методом ПЦР — 28990;
  • методом ИФА — 8110;
  • экспресс-тесты на наличие инфекции — 30291.

Лидерами по заражениям COVID-19 за сутки стали Киев, Харьковская и Черновицкая области:

  • Киев — 348 случаев;
  • Харьковская область — 248 случаев;
  • Черновицкая область — 197 случаев;
  • Запорожская область — 178 случаев;
  • Львовская область — 157 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 303 276 человек;
  • выздоровело — 2 216 017 человек;
  • сделано ПЦР-тестов — 12 160 175;
  • летальные случаи — 54 114.

Минздрав также отчитался, что в Украине сделали первые 10 млн прививок от коронавирусной инфекции. В течение минувших суток вакцинировано 149618 человек: первую дозу получили 47221 пациент, полностью иммунизированы — 102397 человек.

По данным МОЗ, вчера в Украине работали 968 мобильных бригад, 2986 прививочных пунктов и 335 центров вакцинации населения.

В Украине от COVID-19 за минувший день скончалось 60 человек
Статистика коронавируса за 8 сентября

Ранее Фокус называл самые опасные области Украины из-за COVID-19. По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкая, эпидемическая ситуация в стране ухудшается, поэтому ужесточение карантина не избежать. Наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 и госпитализациями наблюдается в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

Также Фокус сообщал дату ужесточения карантина в Украине. Как предупредил глава МОЗ Виктор Ляшко, уже 13 сентября в Украине могут ввести желтый уровень эпидемиологической опасности, на фоне которого будет ужесточен карантин.