Статистика коронавируса на 8 сентября: 2772 новых случая COVID-19, 1017 госпитализаций
Жертвами коронавирусной инфекции за сутки в Украине стали 60 человек.
В Украине за минувший день официально зафиксировано 2772 новых случая заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.
По сравнению с позапрошлым днем, в стране резко увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19 или подозрением на инфекцию — 1017 человек.
Среди зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — 254 ребенка и 46 медицинских работников.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 2772 человек;
- выздоровело — 1411 человек;
- летальные случаи — 60;
- госпитализировано — 1017 человек.
Статистика госпитализаций в стране за последнюю неделю:
- 1 сентября — 787;
- 2 сентября — 826;
- 3 сентября — 824;
- 4 сентября — 899;
- 5 сентября — 635;
- 6 сентября — 485;
- 7 сентября — 1017.
По данным Минздрава, за минувший день в Украине сделали 67391 тест на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 28990;
- методом ИФА — 8110;
- экспресс-тесты на наличие инфекции — 30291.
Лидерами по заражениям COVID-19 за сутки стали Киев, Харьковская и Черновицкая области:
- Киев — 348 случаев;
- Харьковская область — 248 случаев;
- Черновицкая область — 197 случаев;
- Запорожская область — 178 случаев;
- Львовская область — 157 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 303 276 человек;
- выздоровело — 2 216 017 человек;
- сделано ПЦР-тестов — 12 160 175;
- летальные случаи — 54 114.
Минздрав также отчитался, что в Украине сделали первые 10 млн прививок от коронавирусной инфекции. В течение минувших суток вакцинировано 149618 человек: первую дозу получили 47221 пациент, полностью иммунизированы — 102397 человек.
По данным МОЗ, вчера в Украине работали 968 мобильных бригад, 2986 прививочных пунктов и 335 центров вакцинации населения.
Ранее Фокус называл самые опасные области Украины из-за COVID-19. По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкая, эпидемическая ситуация в стране ухудшается, поэтому ужесточение карантина не избежать. Наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 и госпитализациями наблюдается в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.
Также Фокус сообщал дату ужесточения карантина в Украине. Как предупредил глава МОЗ Виктор Ляшко, уже 13 сентября в Украине могут ввести желтый уровень эпидемиологической опасности, на фоне которого будет ужесточен карантин.