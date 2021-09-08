Статистика коронавируса на 8 сентября: 2772 новых случая COVID-19, 1017 госпитализаций

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки в Украине стали 60 человек.

В Украине за минувший день официально зафиксировано 2772 новых случая заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.

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По сравнению с позапрошлым днем, в стране резко увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19 или подозрением на инфекцию — 1017 человек.

Среди зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — 254 ребенка и 46 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 2772 человек;

выздоровело — 1411 человек;

летальные случаи — 60;

госпитализировано — 1017 человек.

Статистика госпитализаций в стране за последнюю неделю:

1 сентября — 787;

2 сентября — 826;

3 сентября — 824;

4 сентября — 899;

5 сентября — 635;

6 сентября — 485;

7 сентября — 1017.

По данным Минздрава, за минувший день в Украине сделали 67391 тест на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 28990;

методом ИФА — 8110;

экспресс-тесты на наличие инфекции — 30291.

Лидерами по заражениям COVID-19 за сутки стали Киев, Харьковская и Черновицкая области:

Киев — 348 случаев;

Харьковская область — 248 случаев;

Черновицкая область — 197 случаев;

Запорожская область — 178 случаев;

Львовская область — 157 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 303 276 человек;

выздоровело — 2 216 017 человек;

сделано ПЦР-тестов — 12 160 175;

летальные случаи — 54 114.

Минздрав также отчитался, что в Украине сделали первые 10 млн прививок от коронавирусной инфекции. В течение минувших суток вакцинировано 149618 человек: первую дозу получили 47221 пациент, полностью иммунизированы — 102397 человек.

По данным МОЗ, вчера в Украине работали 968 мобильных бригад, 2986 прививочных пунктов и 335 центров вакцинации населения.

[ + – ] Статистика коронавируса за 8 сентября

Ранее Фокус называл самые опасные области Украины из-за COVID-19. По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкая, эпидемическая ситуация в стране ухудшается, поэтому ужесточение карантина не избежать. Наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 и госпитализациями наблюдается в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

Также Фокус сообщал дату ужесточения карантина в Украине. Как предупредил глава МОЗ Виктор Ляшко, уже 13 сентября в Украине могут ввести желтый уровень эпидемиологической опасности, на фоне которого будет ужесточен карантин.