Статистика коронавірусу на 8 вересня: 2772 нових випадки COVID-19, 1017 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної інфекції за добу в Україні стали 60 осіб.

В Україні за минулий день офіційно зафіксовано 2772 нових випадків зараження COVID-19. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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У порівнянні з позаминулим днем, у країні різко збільшилася кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 або підозрою на інфекцію — 1017 чоловік.

Серед заражених коронавірусною інфекцією за добу — 254 дитини і 46 медичних працівників.

За минулу добу в Україні:

захворіли — 2772 особи;

видужали — 1411 осіб;

летальні випадки — 60;

госпіталізовано — 1017 чоловік.

Статистика госпіталізацій у країні за останній тиждень:

1 вересня — 787;

2 вересня — 826;

3 вересня — 824;

4 вересня — 899;

5 вересня — 635;

6 вересня — 485;

7 вересня — 1017.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулий день в Україні зробили 67391 тест на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 28990;

методом ІФА — 8110;

експрес-тести на наявність інфекції — 30291.

Лідерами із заражень на COVID-19 за добу стали Київ, Харківська та Чернівецька області:

Київ — 348 випадків;

Харківська область — 248 випадків;

Чернівецька область — 197 випадків;

Запорізька область — 178 випадків;

Львівська область — 157 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 303 276 осіб;

видужали — 2 216 017 осіб;

зроблено ПЛР-тестів — 12 160 175;

летальні випадки — 54 114.

МОЗ також відзвітувало, що в Україні зробили перші 10 млн щеплень від коронавірусної інфекції. Протягом минулої доби вакциновано 149618 чоловік: першу дозу отримали 47221 пацієнт, повністю імунізовані — 102397 осіб.

За даними МОЗ, вчора в Україні працювали 968 мобільних бригад, 2986 прищепних пунктів і 335 центрів вакцинації населення.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 8 вересня

Раніше Фокус називав найнебезпечніші області України через COVID-19. За словами голови профільного комітету Михайла Радуцького, епідемічна ситуація в країні погіршується, тому посилення карантину не уникнути. Найгірша ситуація із захворюваності на COVID-19 і госпіталізацій спостерігається в Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

Також Фокус повідомляв дату посилення карантину в Україні. Як попередив глава МОЗ Віктор Ляшко, уже 13 вересня в Україні можуть ввести жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, на фоні якого буде посилений карантин.