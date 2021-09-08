Статистика коронавірусу на 8 вересня: 2772 нових випадки COVID-19, 1017 госпіталізацій
Жертвами коронавірусної інфекції за добу в Україні стали 60 осіб.
В Україні за минулий день офіційно зафіксовано 2772 нових випадків зараження COVID-19. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
У порівнянні з позаминулим днем, у країні різко збільшилася кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 або підозрою на інфекцію — 1017 чоловік.
Серед заражених коронавірусною інфекцією за добу — 254 дитини і 46 медичних працівників.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 2772 особи;
- видужали — 1411 осіб;
- летальні випадки — 60;
- госпіталізовано — 1017 чоловік.
Статистика госпіталізацій у країні за останній тиждень:
- 1 вересня — 787;
- 2 вересня — 826;
- 3 вересня — 824;
- 4 вересня — 899;
- 5 вересня — 635;
- 6 вересня — 485;
- 7 вересня — 1017.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулий день в Україні зробили 67391 тест на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 28990;
- методом ІФА — 8110;
- експрес-тести на наявність інфекції — 30291.
Лідерами із заражень на COVID-19 за добу стали Київ, Харківська та Чернівецька області:
- Київ — 348 випадків;
- Харківська область — 248 випадків;
- Чернівецька область — 197 випадків;
- Запорізька область — 178 випадків;
- Львівська область — 157 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 303 276 осіб;
- видужали — 2 216 017 осіб;
- зроблено ПЛР-тестів — 12 160 175;
- летальні випадки — 54 114.
МОЗ також відзвітувало, що в Україні зробили перші 10 млн щеплень від коронавірусної інфекції. Протягом минулої доби вакциновано 149618 чоловік: першу дозу отримали 47221 пацієнт, повністю імунізовані — 102397 осіб.
За даними МОЗ, вчора в Україні працювали 968 мобільних бригад, 2986 прищепних пунктів і 335 центрів вакцинації населення.
Раніше Фокус називав найнебезпечніші області України через COVID-19. За словами голови профільного комітету Михайла Радуцького, епідемічна ситуація в країні погіршується, тому посилення карантину не уникнути. Найгірша ситуація із захворюваності на COVID-19 і госпіталізацій спостерігається в Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.
Також Фокус повідомляв дату посилення карантину в Україні. Як попередив глава МОЗ Віктор Ляшко, уже 13 вересня в Україні можуть ввести жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, на фоні якого буде посилений карантин.