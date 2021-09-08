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Украина

Обогнали Германию и Польшу: в Анталии больше всех украинских туристов

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анталия, турция

Анталия бьет рекорды по посещаемости туристов из Украины. Город принял 59 тыс украинцев.

За последний месяц из аэропорта Борисполь украинцы чаще всего путешествовали в южные страны. В ТОП-3 самых популярных направлений попали Анталия, Шарм-эль-Шейх и Стамбул. Такую статистику приводит Avianews.com

За ними следуют Хургада, Даламан, Тиват, Амстердам, Бодрум, Тель-Авив и Ираклион. В число десяти самых популярных направлений в августе месяце попало семь городов для пляжного отдыха. Согласно данным аэропорта Борисполь 46% всех пассажиров улетали в Турцию, Египет и Грецию. Общее число пассажиров, вылетавших из Борисполя в августе 2021 года составило 1 млн 251 тыс человек.

Бесспорным лидером по популярности украинских туристов является турецкий город Анталия. После сокращения темпов заболеваемости СOVID в Турции этим летом курортный город принял рекордное количество туристов из Украины. По данным генерального менеджера NBK Touristic, только 12 июля в Анталию прилетели более 27 тыс человек, 6980 из них – туристы из Украины, обогнав при этом посетителей из Германии и Польши.

Генеральный директор аэропорта Анталии Fraport TAV Билгихан Йылмаз заявил, что по сравнению с 2019 годом украинских туристов стало больше на 50% . "Мы достигли 22% показателей за этот период в 2019 году. При этом наибольшее количество пассажиров прибыло из Украины — 59 тысяч. Украинский рынок бьет рекорды в этом году, как и в 2020-м" — отметил он.

Турция рассчитывает принять в общей сложности 1,5 миллиона граждан Украины в 2021 году, при этом, вопреки пандемии COVID, в прошлом году Турцию посетили 1 миллион украинских туристов. Этому способствует упрощенный режим пересечения границ двух стран по внутренним ID документам без загранпаспортов, который действует с 2017 года.

Напомним, что в мае 2018 года авиакомпания SkyUp запустила первый лоукостер по маршруту Киев-Анталия-Киев двумя самолетами Boeing 737-800 NG.

В сентябре прошлого года супруги из Киева, которые летели на отдых в Турцию, отказались соблюдать масочный режим в самолете. За это украинцев сняли с рейса.