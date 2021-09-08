Обігнали Німеччину і Польщу: в Анталії найбільше українських туристів

Анталія б'є рекорди з відвідуваності туристів з України. Місто прийняло 59 тис українців.

За останній місяць з аеропорту Бориспіль українці найчастіше подорожували в південні країни. У ТОП-3 найпопулярніших напрямків потрапили Анталія, Шарм-ель-Шейх і Стамбул. Таку статистику наводить Avianews.com

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За ними слідують Хургада, Даламан, Тиват, Амстердам, Бодрум, Тель-Авів і Іракліон. У число десяти найпопулярніших напрямків у серпні потрапило сім міст для пляжного відпочинку. Згідно з даними аеропорту Бориспіль, 46% усіх пасажирів летіли до Туреччини, Єгипту та Греції. Загальна кількість пасажирів, які вилітали з Борисполя в серпні 2021 року, становить 1 млн 251 тис осіб.

Безперечним лідером за популярністю українських туристів є турецьке місто Анталія. Після скорочення темпів захворюваності СOVID у Туреччині цього літа курортне місто прийняло рекордну кількість туристів з України. За даними генерального менеджера NBK Touristic, тільки 12 липня в Анталію прилетіли понад 27 тис осіб, 6980 з них — туристи з України, обігнавши при цьому відвідувачів з Німеччини та Польщі.

Генеральний директор аеропорту Анталії Fraport TAV Білгіхан Йилмаз заявив, що порівняно з 2019 роком українських туристів стало більше на 50%. "Ми досягли 22% показників за цей період у 2019 році. При цьому найбільша кількість пасажирів прибула з України — 59 тисяч. Український ринок б'є рекорди в цьому році, як і у 2020-му" — зазначив він.

Туреччина розраховує прийняти в цілому 1,5 мільйона громадян України у 2021 році, при цьому, всупереч пандемії COVID, у минулому році Туреччину відвідав 1 мільйон українських туристів. Цьому сприяє спрощений режим перетину кордонів двох країн за внутрішніми ID документам без закордонних паспортів, який діє з 2017 року.

Нагадаємо, що у травні 2018 року авіакомпанія SkyUp запустила перший лоукостер за маршрутом Київ-Анталія-Київ двома літаками Boeing 737-800 NG.

У вересні минулого року подружжя з Києва, які летіли на відпочинок до Туреччини, відмовилися дотримуватися маскового режиму в літаку. За це українців зняли з рейсу.