Выводили из самолета под аплодисменты пассажиров. Украинцев сняли с рейса в Турцию за отказ надеть маску

Супруги, которые из Киева направлялись, по всей видимости, на отдых в Турцию, отказались соблюдать масочный режим в самолете, из-за чего их сняли с рейса, а сам рейс был задержан на час.

Об этом случае рассказала Леся Войтицкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, когда пару персонал самолет попросил надеть маску, то в ответ получили: "На *** ее себе надень".

"Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти их чемоданы", – рассказала Войтицкая.

В итоге, рейс задержали в общей сложности на час.

В сети поддержали решение сотрудников пограничной службы, отметив, что "собственно хорошо, что не полетели – там бы еще сотням людей портили отпуск".

"Happy end. Приятно, что реагируют на такую дикость", "Интересно, что невежды пошли именно туда, куда они предлагали надеть маску", – прокомментировали ситуацию в сети.

В тоже время в комментариях рассказали аналогичную историю, правда, в этой ситуации персонал самолета отреагировал на подобное поведение крайне равнодушно.

"Многое зависит не от пассажиров, а от стюардесс. Мы летели из Анталии 5 дней назад, один "грамотей" среагировал только на замечания стюардессы перед посадкой в Борисполе. К тому времени он хмыкал, отмалчивался, маску вытащил из сумки и прицепил на ухо, но не надевал. Стюардессы ходили по салону и делали вид, что не замечают. Такое", – рассказала Елена Купчук.

Напомним, на борту самолета голландской авиакомпании KLM, который летел на Ибицу, возникла массовая потасовка, после того, как два британца отказались надевать защитные маски.

Также, пилоты американской авиакомпании Deltа вернули рейсовый самолет к посадочным воротам после того, как два пассажира отказалась выполнить требование экипажа надеть маски.