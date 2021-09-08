В Кабмине хотят ввести штрафы за плохое предоставления социальных услуг
Согласно тексту законопроекта, размер штрафов будет колебаться от 11,4 тысячи гривен до 2,3 млн.
Кабинет министров поддержал законопроект, согласно которому могут применяться штрафные санкции за несоблюдение обязательств в социальной сфере. Документ регулирует взаимоотношения сторон в случае предоставления некачественных социальных услуг, которые представляют угрозу для людей. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"На сегодняшний день не определен механизм контроля и ответственности за нарушения законодательства в сфере социальных услуг. Поэтому мы предлагаем ввести штрафы…" — говорится в сообщении.
Размер штрафов будет колебаться в зависимости от нарушений: от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тысяч грн до 2,3 млн грн).
Премьер-министр в качестве примера указал на происшествие в Харькове, когда в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. Тогда погибло 15 человек. После трагедии в Харькове президент Зеленский анонсировал создание в Украине рынка справедливых социальных услуг для граждан и подчеркнул, что такие услуги могут предоставлять как государством, так и частными компаниями.
В январе 2021 года министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления в Верховной Раде заявила, что предоставление частных социальных услуг в Украине находится в "тени". По ее словам этот рынок нужно выводить на "свет".
Ранее мы сообщали, что в Раде в три раза увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности. Максимальный размер штрафа теперь составляет 8500 гривен.
В 2018 году начальник полтавского ЖКХ Сергей Синельник заплатил 850 гривен штрафа, за то что местный житель въехал в яму на дороге и повредил свой автомобиль.