У Кабміні хочуть ввести штрафи за погане надання соціальних послуг

Згідно з текстом законопроєкту, розмір штрафів буде коливатися від 11,4 тисяч гривень до 2,3 млн.

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, згідно з яким можуть застосовуватися штрафні санкції за недотримання зобов'язань у соціальній сфері. Документ регулює взаємовідносини сторін у разі надання неякісних соціальних послуг, які загрожують людям. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

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"На сьогоднішній день не визначений механізм контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері соціальних послуг. Тому ми пропонуємо ввести штрафи..." — йдеться в повідомленні.

Розмір штрафів буде коливатися залежно від порушень: від десяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11,4 тисяч грн до 2,3 млн грн).

Прем'єр-міністр як приклад вказав на подію у Харкові, коли в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Тоді загинули 15 осіб. Після трагедії в Харкові президент Зеленський анонсував створення в Україні ринку справедливих соціальних послуг для громадян і підкреслив, що такі послуги можуть надавати як державою, так і приватними компаніями.

У січні 2021 року міністриня соціальної політики Марина Лазебна під час виступу у Верховній Раді заявила, що надання приватних соціальних послуг в Україні знаходиться в "тіні". За її словами цей ринок потрібно виводити на "світло".

Раніше ми повідомляли, що в Раді втричі збільшили штрафи за порушення пожежної безпеки. Максимальний розмір штрафу тепер становить 8 500 гривень.

У 2018 році начальник полтавського ЖКГ Сергій Синельник заплатив 850 гривень штрафу, за те що місцевий житель в'їхав у яму на дорозі та пошкодив свій автомобіль.