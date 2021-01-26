Пожежа в Харкові: У Раді збільшать штрафи за порушення пожежної безпеки

Штраф за порушення протипожежних норм піднімуть у три рази з максимальною планкою 8500 гривень.

У вівторок, 26 січня Верховна Рада 317-ма голосами "за" ухвалила в першому читанні законопроєкт №4157 про посилення відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки. Онлайн-трансляцію засідання опублікував парламентський YouTube-канал.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, виступаючи перед нардепами, у чинному законодавстві України "є багато недомовок і проблем" у частині притягнення до відповідальності осіб, які не хочуть виконувати приписи пожежників інспекторів.

"Наразі штраф за те, що людина не виконує у своєму закладі правила пожежної безпеки, починається з 8,50 гривень. А максимальний штраф за порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки — 109 гривень", — нагадав Геращенко з трибуни ВР, додавши, що тільки у 2020 році у пожежах в Україні загинула 1621 особа.

Виступаючий додав: "Дуже багато власників не хочуть виконувати розпоряджень. А навіщо їх виконувати, якщо штраф 8,50 гривень". При цьому, штраф за порушення протипожежних норм піднімуть, за словами Геращенка, "не так вже суттєво" з 30-ти до 100 неоподатковуваних законом мінімумів. "Це необхідно не для того, щоб влаштовувати терор, а щоб звернути увагу всіх, що потрібно виконувати правила пожежної безпеки", — пояснив він.

Зокрема, документом пропонується встановити мінімальний штраф за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 175 ( "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки") і 188-8 ( "невиконання приписів та постанов пожежних інспекторів") Кодексу про адмінпорушення, розміром 510 гривень, а максимальний — 8500 грн.

Також законопроєкт підвищить розмір штрафної санкції за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183 Кодексу ( "неправдивий виклик спеціальних служб"), установивши його на рівні від 3 тисяч і 400 гривень до 10 тисяч і 200 гривень.

Виступив слідом за Геращенком народний депутат Сергій Вельможний, нагадав присутнім у сесійній залі про недавню трагедію в Харкові : "Усі ми знаємо про пожежу в місті Харкові, а я звертаю вашу увагу на пожежі на Луганщині, які відбулися в липні, а потім у жовтні минулого року. Перший раз загинуло п'ятеро осіб, другий — 11. Ви бачите, яка тенденція".

Народний депутат Григорій Мамка заявив, що збільшення штрафів не дало позитивного результату ні в одній країні світу.

"Якщо не було встановлено права власності на цей будинок (згорілий харківський притулок "Золотий час") — що порушили затримані ?", — зазначив нардеп, додавши, що не можна оштрафувати власників таких закладів, поки ті перебувають у полі діяльності правоохоронних органів, оскільки елементарно не зареєстровані і не можуть бути "суб'єктами" такої діяльності

Нагадаємо: вдень 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для літніх людей "Золотий час", виникла пожежа. В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами.