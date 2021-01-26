Пожар в Харькове: в Раде увеличат штрафы за нарушение пожарной безопасности

Штраф за нарушение противопожарных норм поднимут в три раза с максимальной планкой в 8500 гривен.

Во вторник, 26 января Верховная Рада 317-ю голосами "за" приняла в первом чтении законопроект №4157 об усилении ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности. Онлайн-трансляцию заседания опубликовал парламентский YouTube-канал.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, выступая перед нардепами, в действующем законодательстве Украины "есть много недомолвок и проблем" в части привлечения к ответственности лиц, которые не хотят выполнять предписания пожарных инспекторов.

"Сейчас штраф за то, что человек не выполняет в своем заведении правила пожарной безопасности, начинается с 8,50 гривен. А максимальный штраф за нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности – 109 гривен", – напомнил Геращенко с трибуны ВР, добавив, что только в 2020 году на пожарах в Украине погибло 1621 человек.

Выступающий добавил: "Очень многие собственники не хотят выполнять предписаний. А зачем их выполнять, если штраф 8,50 гривен". При этом, штраф за нарушение противопожарных норм поднимут, по словам Геращенко, "не так уж существенно" с 30-ти до 100 необлагаемых законом минимумов. "Это необходимо не для того, чтобы устраивать террор, а чтобы обратить внимание всех, что нужно выполнять правила пожарной безопасности", – пояснил он.

В частности, документом предлагается установить минимальный штраф за административные правонарушения, предусмотренные статьями 175 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") и 188-8 ("невыполнение предписаний и постановлений пожарных инспекторов") Кодекса об админнарушениях, в размере 510 гривен, а максимальный – 8500 грн.

Также законопроект повысит размер штрафной санкции за административное правонарушение, предусмотренное статьей 183 Кодекса ("заведомо ложный вызов специальных служб"), установив его на уровне от 3 тысяч и 400 гривен до 10 тысяч и 200 гривен.

Выступивший следом за Геращенко народный депутат Сергей Вельможный напомнил присутствовавшим в сессионном зале о недавней трагедии в Харькове: "Все мы знаем о пожаре в городе Харькове, а я обращаю ваше внимание на пожары на Луганщине, которые произошли в июле а потом в октябре прошлого года. Первый раз погибло пятеро особ, во второй – 11. Вы видите какая тенденция".

Народный депутат Григорий Мамка, заявил, что увеличение штрафов не дало позитивного результата ни в одной стране мира.

"Если не было установлено права собственности на этот дом (сгоревший харьковский приют "Золотое время") – что нарушили задержанные?", – отметил нардеп, добавив, что нельзя оштрафовать владельцев таких учреждений, пока те находятся все поля деятельности правоохранительных органов, поскольку элементарно не зарегистрированы и не могут являться "субъектами" такой деятельности

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами.