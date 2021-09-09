По 150 тысяч с дома. Почему киевляне получают платежки за тепло летом и как с этим бороться

После того, как столичный поставщик тепла КП "Киевтеплоэнерго" вогнал потребителей в долги еще до начала отопительного сезона, киевляне задумались о борьбе с монополистом. Фокус узнал, каковы шансы на победу.

В течение июля-августа жильцы более 1300 домов Киева получили счета за отопление, согласно которым они оказались должны КП "Киевтеплоэнерго" от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Начисление долгов произошло по рекомендации Антимонопольного комитета.

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В июне 2021 года Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) провело расследование по поводу соблюдения КП "Киевтеплоэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции во время предоставления услуг по централизованному отоплению. Произошло это на фоне многочисленных жалоб киевлян: коммунальное предприятие в обход законодательного запрета на штрафы и пени на долги по коммунальным услугам в период карантина начало начислять 3% годовых и "инфляционную составляющую" на задолженность за отопление. В результате у некоторых горожан сумма в платежках выросла на 11%. АМКУ рекомендовал "Киевтеплоэнерго" провести перерасчет платежей абонентов и изменить методологию подсчета. КП приняло во внимание рекомендации, тем более что они сыграли ему на руку.

Жильцы собрали все платежки за июль 2021 года и обнаружили, что монополист дополнительно начислил потребителям со счетчиками почти 158 тыс. грн

Раньше при расчете платежей предприятие использовало методологию №315, действующую с 2019 года. Согласно ей, разницу между показаниями общедомового и индивидуального счетчиков оплачивают жильцы, не установившие индивидуальный счетчик, и дополнительно всем начисляется плата за отопление мест общего пользования от общедомового счетчика.

АМКУ рекомендовал "Киевтеплоэнерго" вернуться к старой и уже недействующей методологии №359, которая предполагает вдвое большую нагрузку на квартиры с индивидуальными счетчиками на отопление за места общего пользования. Основываясь на рекомендациях комитета, КП сделало перерасчет и обязало многих киевлян доплатить за отопление за прошлый сезон.

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Плюс тысячи гривен в платежке: киевлян обязали доплатить за прошлый отопительный сезон (фото)

Глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на ул. Воскресенской в Киеве Ярослав Дебелый рассказал Фокусу, что жильцы собрали все платежки за июль 2021 года и обнаружили, что монополист дополнительно начислил потребителям со счетчиками почти 158 тыс. грн. Тем, у кого счетчиков нет, начислили переплату 63 тыс. грн.

[ + – ] Платежка, которую получили жильцы одного из домов на ул. Воскресенской в столице Фото: Фотокопия документа

"Дело даже не в том, что жильцам выставили счета с завышенным тарифами, а в том, что при перерасчете "недовернули" квартирам без индивидуальных счетчиков, и теперь "Киевтеплоэнерго" хочет дополнительно обогатиться еще на 100 тыс. грн с одного дома", – говорит Дебелый.

При этом КП снимает с себя ответственность, ссылаясь на АМКУ: на предприятии говорят, что следовали рекомендациям и ничего незаконного не сделали. АМКУ в свою очередь в ответах на запросы киевлян уверяет, что методика правильная, но раз уж столько людей возмущены перерасчетами, сотрудники ведомства проверят, насколько корректно КП применяет ее на практике.

Теперь жильцы дома стоят перед выбором: заплатить по новым счетам и удовлетворить аппетиты монополиста, или же начинать бороться.

[ + – ] Ответ от Минрегиона: применять устаревшую методику "Киевтеплоэнерго" не имело права [ + – ] Ответ от Минрегиона: применять устаревшую методику "Киевтеплоэнерго" не имело права

Платежки от "Киевтеплоэнерго": замкнутый круг

Ярослав Дебелый говорит, что сражаться будут всем домом, но без привлечения адвокатов и юристов – своими силами.

"Поскольку Антимонопольный комитет не предоставил веских доказательств, которые бы убедили жильцов в целесообразности своего решения, мы будем лично каждому депутату и президенту отправлять письменный запрос. Также соответствующее заявление уже отправлено в Госпродпотребслужбу", — говорит киевлянин.

Другие "пострадавшие" от перерасчетов КП подумывают о судебном иске.

"В прошлом году с весны по осень наш дом писал коллективные письма и в КП, и в Киевскую городскую администрацию, и даже Кабинету министров – результат нулевой, – рассказывает киевлянка Инна Звягинцева. — Очень сложно добиться какого-то результата, ведь нас кормят лишь отписками. Кабмин спускает вопрос на КГГА, та, в свою очередь, – обратно в КП, и так круг замыкается без какого-либо решения".

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"Киевтеплоэнерго" отказалось раскрыть формулу расчета допначислений должникам за коммуналку

Можно обратиться в суд, но тяжба не всем по карману. В среднем услуги адвоката по вопросам ЖКХ обходятся в 5 тыс. грн с истца. Тут важен не столько материальный аспект, сколько коллективный фактор, ведь опыт Инны Звягинцевой говорит о том, что одиночные иски не пройдут даже предварительного рассмотрения.

Адвокат Вадим Чунжин считает, что описанное дело выигрышное, ведь нарушения коммунальным предприятием закона и Конституции видны невооруженным глазом.

"Методика непрозрачная и принцип перерасчета непонятен потребителю. Если перерасчет делался не с самой суммы долга за реально потребленную тепловую энергию, а с суммы долга с учетом штрафных санкций, то тогда срок исковой давности по штрафным санкциям истек", – подчеркивает Чунжин.

За прошлый отопительный сезон 150 тыс. жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева получили незаконные платежки

Адвокат считает, что судиться с монополистом очень сложно, но вполне реально, самое главное – исковое заявление должны подписать как можно больше истцов, тем более, что прецедент уже имеется.

Оболонь против КП "Киевтеплоэнерго": борьба с монополистом

Два года длится судебное дело жителей Оболони против КП "Киевтеплоэнерго". Его суть в том, что жильцы дома, которые успели поставить индивидуальный счетчик тепла, платили по счетам 100-300 грн в месяц, а те, кто не успел установить счетчики, по 7 – 15 тыс. грн. Такая разница сумм наблюдалась в счетах для квартир одинаковой площади при одинаковом потреблении. Жители 26-ти квартир решили не идти на поводу у монополиста и обратились с заявлением в суд. По словам Вадима Чунжина, с самого начала четверо из пяти судей упорно не желали принимать исковые заявления. Дело затягивали, как могли. В итоге во время долгого изнурительного процесса, который все еще продолжается, суд признал действия "Киевтеплоэнерго" незаконными и обязал провести перерасчет, а также выплатить истцам по 25 тыс. грн компенсации.

"Однако не стоит ожидать, что положительные и обоснованные решения судов будут добросовестно и в срок выполняться монополистами, – предупреждает Чунжин. — Судьи даже при понимании проблемы в основном или не желают этого делать, либо не понимают, как правильно и четко сформулировать и прописать резолютивную часть своих решений, направленных на защиту законных прав киевлян платить только за потребленное тепло. Это может быть и потому, что КП по требованию суда предоставляет настолько размытые критерии и схемы расчетов, что в них может запутаться сам дьявол. В результате "Киевтеплоэнерго" позволяет себе формально использовать зацепки и нечеткость в резолютивных формулировках, чтобы фактически саботировать решение суда в пользу жителей".

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, потребитель практически не защищен от действий монополистов.

"Например, за прошлый отопительный сезон 150 тыс. жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева получили незаконные платежки, в которых им насчитали стоимость тепла в два раза дороже, и повлиять на поставщика услуг никто не может, – говорит Фокусу Попенко. – Конечно, можно избежать таких проблем, установив в каждую квартиру индивидуальный прибор учета тепла и зафиксировав площадь мест общего пользования в договорах с поставщиком. Но это дорогостоящее мероприятие – около 20 тыс. грн на квартиру".