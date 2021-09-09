150 тисяч з будинку. Чому кияни отримують платіжки за тепло влітку і як з цим боротися

Після того, як столичний постачальник тепла КП "Київтеплоенерго" увігнав споживачів у борги ще до початку опалювального сезону, кияни задумалися про боротьбу з монополістом. Фокус дізнався, які шанси на перемогу.

Протягом липня-серпня мешканці понад 1300 будинків Києва отримали рахунки за опалення, згідно з якими вони заборгували КП "Київтеплоенерго" від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Нарахування боргів відбулося за рекомендацією Антимонопольного комітету.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У червні 2021 року Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) провело розслідування щодо дотримання КП "Київтеплоенерго" законодавства про захист економічної конкуренції під час надання послуг з централізованого опалення. Сталося це на тлі численних скарг киян: комунальне підприємство в обхід законодавчої заборони на штрафи і пені на борги за комунальні послуги у період карантину почало нараховувати 3% річних та "інфляційну складову" на заборгованість за опалення. В результаті у деяких містян сума у платіжках зросла на 11%. АМКУ рекомендував "Київтеплоенерго" провести перерахунок платежів абонентів та змінити методологію підрахунку. КП взяв до уваги рекомендації, тим паче що вони зіграли йому на руку.

Мешканці зібрали всі платіжки за липень 2021 року і виявили, що монополіст додатково нарахував споживачам з лічильниками майже 158 тис. грн

Раніше при розрахунку платежів підприємство використовувало методологію №315, що діє з 2019 року. Відповідно до неї різницю між показаннями загальнобудинкового та індивідуального лічильників оплачують мешканці, які не встановили індивідуальний лічильник, і додатково всім нараховується плата за опалення місць загального користування від загальнобудинкового лічильника.

АМКУ рекомендував "Київтеплоенерго" повернутися до старої і вже нечинної методології №359, яка передбачає вдвічі більше навантаження на квартири з індивідуальними лічильниками на опалення за місця загального користування. Грунтуючись на рекомендаціях комітету, КП зробило перерахунок і зобов'язало багатьох киян доплатити за опалення за минулий сезон.

Важливо

Плюс тисячі гривень у платіжці: киян зобов'язали доплатити за минулий опалювальний сезон (фото)

Глава об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) на вул. Воскресенській Ярослав Дебелий розповів Фокусу, що мешканці зібрали всі платіжки за липень 2021 року і виявили, що монополіст додатково нарахував споживачам з лічильниками майже 158 тис. грн. Тим, у кого лічильників немає, нарахували переплату 63 тис. грн.

"Справа навіть не у тому, що мешканцям виставили рахунки із завищеними тарифами, а у тому, що при перерахунку "недовернули" квартирам без індивідуальних лічильників, і тепер" Київтеплоенерго "хоче додатково збагатитися ще на 100 тис. грн з одного будинку", — каже Дебелий.

При цьому КП знімає з себе відповідальність, посилаючись на АМКУ: на підприємстві кажуть, що слідували рекомендаціям і нічого незаконного не зробили. АМКУ зі свого боку у відповідях на запити киян запевняє, що методика правильна, але якщо вже стільки людей обурені перерахунками, співробітники відомства перевірять, наскільки коректно КП застосовує її на практиці.

Тепер мешканці будинку стоять перед вибором: заплатити за новими рахунками і задовольнити апетити монополіста чи починати боротися.

Платіжки від "Київтеплоенерго": замкнуте коло

Ярослав Дебелий каже, що боротимуться всім будинком, але без залучення адвокатів і юристів — своїми силами.

"Оскільки Антимонопольний комітет не надав вагомих доказів, які б переконали мешканців у доцільності свого рішення, ми будемо особисто кожному депутату і президенту відправляти письмовий запит. Також відповідну заяву вже відправлено в Держпотребслужбу", — говорить киянин.

Інші "постраждалі" від перерахунків КП подумують про судовий позов.

"Минулого року з весни по осінь наш будинок писав колективні листи і в КП, і в Київську міську адміністрацію, і навіть Кабінету міністрів — результат нульовий, — розповідає киянка Інна Звягінцева. — Дуже складно домогтися якогось результату, адже нас годують лише відписками. Кабмін спускає питання на КМДА, та, зі свого боку, — назад в КП, і так коло замикається без будь-якого рішення".

Важливо

"Київтеплоенерго" відмовилося розкрити формулу розрахунку допнарахувань боржникам за комуналку

Можна звернутися в суд, але тяганина не всім по кишені. В середньому послуги адвоката з питань житлово-комунального господарства обходяться у 5 тис. грн з позивача. Тут важливий не так матеріальний аспект, як колективний фактор, адже досвід Інни Звягінцевої говорить про те, що поодинокі позови не пройдуть навіть попереднього розгляду.

Адвокат Вадим Чунжин вважає, що описана справа виграшна, адже порушення комунальним підприємством закону і Конституції видно неозброєним оком.

"Методика непрозора і принцип перерахунку незрозумілий споживачеві. Якщо перерахунок робився не з самої суми боргу за реально спожиту теплову енергію, а з суми боргу з урахуванням штрафних санкцій, то тоді термін позовної давності по штрафним санкціям минув", — підкреслює Чунжин.

За минулий опалювальний сезон 150 тис. жителів Дарницького та Дніпровського районів Києва отримали незаконні платіжки

Адвокат вважає, що судитися з монополістом дуже складно, але цілком реально, найголовніше — позовну заяву повинні підписати якомога більше позивачів, тим паче, що прецедент уже є.

Оболонь проти КП "Київтеплоенерго": боротьба з монополістом

Два роки триває судова справа жителів Оболоні проти КП "Київтеплоенерго". Його суть у тому, що мешканці будинку, які встигли поставити індивідуальний лічильник тепла, платили за рахунками 100-300 грн на місяць, а ті, хто не встиг встановити лічильники, по 7 — 15 тис. грн. Така різниця сум спостерігалася в рахунках для квартир однакової площі при однаковому споживанні. Жителі 26-ти квартир вирішили не йти на поводі у монополіста і звернулися із заявою до суду. За словами Вадима Чунжина, з самого початку четверо з п'яти суддів вперто не бажали приймати позовні заяви. Справу затягували, як могли. В результаті під час довгого виснажливого процесу, який все ще триває, суд визнав дії "Київтеплоенерго" незаконними і зобов'язав провести перерахунок, а також виплатити позивачам по 25 тис. грн компенсації.

"Однак не варто очікувати, що позитивні та обґрунтовані рішення судів будуть сумлінно і вчасно виконуватися монополістами, — попереджає Чунжин. — Судді навіть при розумінні проблеми переважно або не бажають цього робити, або не розуміють, як правильно та чітко сформулювати і прописати резолютивну частину своїх рішень, спрямованих на захист законних прав киян платити тільки за спожите тепло. Це може бути і тому, що КП на вимогу суду надає настільки розмиті критерії і схеми розрахунків, що в них може заплутатися сам диявол. В результаті "Київтеплоенерго" дозволяє собі формально використовувати зачіпки і нечіткість у резолютивних формулюваннях, щоб фактично саботувати рішення суду на користь жителів".

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, споживач практично не захищений від дій монополістів.

"Наприклад, за минулий опалювальний сезон 150 тис. жителів Дарницького та Дніпровського районів Києва отримали незаконні платіжки, в яких їм нарахували вартість тепла удвічі дорожче, і вплинути на постачальника послуг ніхто не може, — говорить Фокусу Попенко. — Звичайно, можна уникнути таких проблем, встановивши в кожну квартиру індивідуальний прилад обліку тепла і зафіксувавши площу місць загального користування у договорах з постачальником. Але це дорогий захід — близько 20 тис. грн на квартиру".