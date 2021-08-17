Плюс тисячі гривень у платіжці: киян зобов'язали доплатити за минулий опалювальний сезон (фото)

Нові борги в городян з'явилися через те, що "Київтеплоенерго" внесло зміни в методику розрахунків, яка і раніше викликала критику споживачів і АМКУ.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" після "перерахунку" для київських будинків, частково облаштованих індивідуальними теплолічильниками, зобов'язало ряд мешканців у липні 2021 року доплатити за послуги опалення, надані в минулому опалювальному сезоні (2020/2021 році).

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Через це деякі кияни отримали платіжки, згідно з якими вони повинні КП від декількох сотень до декількох тисяч гривень. З такою проблемою зіткнувся і фотожурналіст та глава органу самоврядування багатоквартирного будинку (ОСББ) Ярослав Дебелий, про що він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Київтеплоенерго" ухвалило нову методику нарахувань за опалення: чому і що змінилося

У червні 2021 року Північне міжобласне територіальне відділення (до літа 2020 року мало назву "Київське обласне територіальне відділення") Антимонопольного комітету України (АМКУ) провело розслідування з приводу дотримання КП "Київтеплоенерго" законодавства про захист економічної конкуренції під час надання послуг з централізованого опалення.

Сталося це на фоні численних скарг киян на те, що підприємство, в обхід законодавчої заборони на штрафи і пені на борги за комунальні послуги в період карантину, введеного через поширення COVID-19, почало нараховувати 3% річних та "інфляційний складник" на заборгованість за опалення, через що в деяких городян сума в платіжках зросла на 11%, про що Фокус докладно розповідав в окремому матеріалі.

За підсумками перевірки в кінці червня 2021 року управління АМКУ рекомендувало підприємству-монополісту:

утриматися від чинної на той момент методики розрахунків зі споживачами нарахувань на борги споживачів 3% річних та "інфляційні втрати" на суму боргу за комунальні послуги (опалення і гарячу воду), який з'явився в період дії карантину; зробити перерахунок споживачам, яким було нараховано 3% річних та "інфляційний складник" на суму боргу за комунальні послуги, що з'явився в період дії карантину.

У "Київтеплоенерго" вирішили прислухатися до рекомендацій управління АМКУ і повернулися до методики розрахунків зі споживачами, яка була прийнята у 2006 році, і провели відповідно до неї перерахунок клієнтам за минулий опалювальний сезон, що відобразилося в платіжках за липень 2021 року. У підприємстві розповіли, що нова методика передбачає розрахунок витрат на опалення за формулами, у яких враховується наявність індивідуальних лічильників, опалювальна площа, теплова потужність системи опалення, температура повітря в приміщенні і середньомісячна температура на вулиці.

"Наприклад, у житловому будинку на вулиці Мишуги, 2 відсоток МЗК (місця загального користування) з колишньою методикою становив 10%. А за введеною методикою обсяг витрат на МЗК — майже 20% від загального обсягу спожитого тепла будинком. Тобто, обсяг витрат теплоенергії на опалення МЗК збільшився, але зменшився обсяг теплової енергії на потреби опалення квартир без лічильників. У результаті нарахування за опалення МЗК всіх квартир у цьому будинку збільшаться, а нарахування за опалення житлової площі квартир без лічильників — зменшаться", — розповіли в "Київтеплоенерго".

Втім, підкреслили в підприємстві, у кожному конкретному випадку збільшення або зменшення нарахувань за опалення буде залежати від скоригованих показників індивідуальних лічильників, поверховості будинку і від опалювальної площі.

У "Київтеплоенерго" зазначили, що перерахунок обсягів теплоенергії за новою методикою був проведений для 1 300 житлових будинків столиці.

Через перерахунок у жителів Києва в липні з'явилися нові борги за опалення

У підсумку "завдяки" новій методиці і формулам нарахування підприємство зобов'язало ряд жителів столиці доплатити за опалення за минулий сезон від декількох сотень до декількох тисяч гривень. Фотограф Ярослав Дебелий розповів, що вони зібрали всі платіжки мешканців будинку за липень 2021 року і виявили, що монополіст "накинув" споживачам 157 тис. 968 грн, 90 коп, а "відняв" усього 63 тис. 027 грн, 06 коп.

"Різниця в нарахуваннях становить 94 тис. 941 грн на користь монополіста. У сусідньому будинку ситуація аналогічна. Перерахунок виробився практично в кожному новому багатоквартирному будинку Києва", — написав Дебелий.

[ + – ] "Київтеплоенерго" через нову методику провело перерахунок вартості опалення за минулий опалювальний сезон і зобов'язало деяких жителів міста доплатити за нього в липні Фото: facebook.com/debelyi

У коментарях до публікації Ярослава Дебелого з цього приводу висловилася безліч інших жителів Києва, які виявили у своїх платіжках за липень 2021 року борги за результатами перерахунку за минулий опалювальний сезон.

[ + – ] У жителів Києва після перерахунку за минулий сезон з'явилися борги з опалення в платіжці за липень 2021 [ + – ] У жителів Києва після перерахунку за минулий сезон з'явилися борги з опалення в платіжці за липень 2021 [ + – ] У жителів Києва після перерахунку за минулий сезон з'явилися борги з опалення в платіжці за липень 2021 [ + – ] У жителів Києва після перерахунку за минулий сезон з'явилися борги з опалення в платіжці за липень 2021

Нагадаємо, у липні Фокус розповідав про те, що "Київтеплоенерго" відмовився розкривати формулу, за якою розраховувалися допнарахування у вигляді 3% річних та "інфляційного складника" на борги за опалення.

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